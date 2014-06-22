آموزش و پرورش شهربابک با کمبود نیروی انسانی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شفیعی‌خواه شنبه شب در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان شهربابک گفت: اگر اعتباراتی که طبق ماده 180 به آموزش و پرورش شهربابک اختصاص یافته تامین شود عمده مشکلات ما در زمینه تکمیل مدارس نیمه تمام و دیگر زمینه‌ها حل خواهد شد.

وی در ادامه افزود: امروزه مشکل اساسی ما در آموزش و پرورش کمبود نیروی انسانی است و امسال با کمبود نیروی انسانی مجبور هستیم چندین مدارس شهرستان را منحل کنیم.

شفیعی خواه با اشاره به اهیمت توازن رشته‌های تحصیلی گفت: بیشتر دانش آموزان ما به سمت رشته‌های تجربی می‌روند و رشته‌های ریاضی و ادبیات مورد اتساقبل کمتری از طرف دانش اموزان قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: طی سال جاری دانش آموزان شهربابکی در رشته های ریاضی و فنی 285 نفر، تجربی 643 نفر، علوم انسانی 177نفر، هنر 122 نفر و زبان خارجه 256 نفر در کنکور سراسری شرکت می کنند و این نشان می‌دهد که دانش آموزان ما بیشتر به سمت رشته تجربی می‌روند.

این مسئول گفت: امسال سهمیه دانش آموزان شهربابک را درمدارس تیزهوشان از 30 نفر به 50 نفر رسانده‌ایم که در استان تنها شهرستانی بودیم که افزایش سهمیه داشتیم.

محمدرضا شریفی فرماندار شهربابک نیز در ادامه این جلسه تصریح کرد: امروزه باید روی مسائل تربیتی و آموزشی دانش آموزان بیشتر کار کنیم و باید استرس دانش آموزان در کنکور کاهش داده شود تا بتوانند موفق تر در این آزمون شرکت کنند.