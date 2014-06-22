به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری شنبه شب در جلسه هماهنگی راه‌اندازی پاسگاه پلیس راه در محل فرمانداری اظهار داشت: راه اندازی پلیس راه تاثیرات زیادی در کاهش تلفات جاده ای در سطح شهرستان دارد و این مهم در آینده ای نزدیک تحقق می‌یابد.

وی در خصوص مکان پاسگاه پلیس راه نیز بیان کرد: براساس نظرات کارشناسی پاسگاه پلیس راه در جاده رفسنجان - کرمان بین کارخانه کاشی الماس و روستای ناصریه راه اندازی خواهد شد.

به گفته این مسئول پاسگاه پلیس راه رفسنجان در مرحله اول با استقرار چند کانکس شروع به کار کرده و در آینده نزدیک کار ساخت ساختمان اصلی پلیس راه شهرستان شروع خواهد شد.

ملانوری بر لزوم راه اندازی پاسگاه پلیس راه در رفسنجان تأکید کرد و یادآور شد: نجات جان انسانها از وظایف همه است و باید دراین تلاش نمائیم و راه‌اندازی این مرکز در جهت کاهش تصادفات و پیشگیری از بروز سوانح اهمیت بسزایی دارد و تمام دستگاههای اجرایی شهرستان باید تلاش کنند تا پاسگاه پلیس راه شهرستان هر چه زودتر افتتاح شود.