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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۲۳

ملانوری:

پاسگاه پلیس راه بزودی در رفسنجان راه‌اندازی می‌شود

پاسگاه پلیس راه بزودی در رفسنجان راه‌اندازی می‌شود

رفسنجان - خبرگزاری مهر: فرماندار رفسنجان از راه اندازی پاسگاه پلیس راه در آینده‌ای نزدیک در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری شنبه شب در جلسه هماهنگی راه‌اندازی پاسگاه پلیس راه در محل فرمانداری اظهار داشت: راه اندازی پلیس راه تاثیرات زیادی در کاهش تلفات جاده ای در سطح شهرستان دارد و این مهم در آینده ای نزدیک تحقق می‌یابد.

وی در خصوص مکان پاسگاه پلیس راه نیز بیان کرد: براساس نظرات کارشناسی پاسگاه پلیس راه در جاده رفسنجان - کرمان بین کارخانه کاشی الماس و روستای ناصریه راه اندازی خواهد شد.

به گفته این مسئول پاسگاه پلیس راه رفسنجان در مرحله اول با استقرار چند کانکس شروع به کار کرده و در آینده نزدیک کار ساخت ساختمان اصلی پلیس راه شهرستان شروع خواهد شد.

ملانوری بر لزوم راه اندازی پاسگاه پلیس راه در رفسنجان تأکید کرد و یادآور شد: نجات جان انسانها از وظایف همه است و باید دراین تلاش نمائیم و راه‌اندازی این مرکز در جهت کاهش تصادفات و پیشگیری از بروز سوانح اهمیت بسزایی دارد و تمام دستگاههای اجرایی شهرستان باید تلاش کنند تا پاسگاه پلیس راه شهرستان هر چه زودتر افتتاح شود.

کد مطلب 2316709

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