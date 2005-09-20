عرفان قانعي فرد : در ترجمه آثارمان به زبان هاي ديگر ، صد سال عقب هستيم

" دكتر قانعي فرد "، در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : ما در ترجمه پنج مشكل عمده داريم ، اول اينكه اكثر مترجمان در ايران بانك اطلاعاتي ندارند كه مترجم ديگر بداند فلان اثر ترجمه شده و يا در حال ترجمه شدن است تا ديگر به دنبال ترجمه آن اثر نباشد.

وي افزود : مشكل دوم اينكه يك رقابت تجاري و اقتصادي وجود دارد و وقتي كتابي ترجمه مي شود و فروش خوبي دارد ناشر ديگري تصميم مي گيرد تا همان اثر را با ترجمه ديگري چاپ كند كه اين باعث يك بلبشو مي شود.

به گزارش مهر وي درباره مشكل سوم ، گفت : كشور ما عضو پيمان جهاني " كپي رايت " ، نيست و همين مساله باعث آشفته بازاري شده كه شاهدش هستيد . به اين شكل كه هركس مي رود و از نويسنده دست خطي مي گيرد و كتابش را ترجمه و چاپ مي كند ؛ به اين ترتيب هيچ گونه نظارتي بر آن نيست و ناشر به خود اجازه مي دهد هر اثر ضعيفي را چاپ كند.

" قانعي فرد " ، در ادامه درباره تشكيل " شوراي مترجمان " به مهر گفت : نبود سنديكا و انجمن مترجمان مشكلات ديگري را بوجود اورده اگر جنين انجمني وجود داشته باشد مي تواند در جريان ترجمه قرار بگيرد و يك شكل نظارتي داشته باشد.

وي افزود : من به همراه چهار مترجم ديگر در زماني كه مهاجراني وزير بود طراحي را ارايه داديم در دوران وزارت مسجد جامعي ، متاسفانه طرح مفقود شد ، اما پي گير هستيم تا طرح را به وزير جديد ارايه دهيم و اميدواريم كه بتوانيم اين مساله مهم را به سرانجام برسانيم

" قانعي فرد " ، تصريح كرد : تا زماني كه وزارت ارشاد براي اين كار اقدام جدي نكند بعيد مي دانم كه اين طرح به نتيجه برسد و اين در حالي است كه وزارت علوم هم با تاسيس دانشكده مطالعات ترجمه موافقت نكرد ه است.

به گزارش مهر ، دكتر قانعي فرد درباره ديگر مشكلات ترجمه گفت : عدم اطلاع رساني مطبوعات هم يكي از معضلات است . معمولامطبوعات خيلي از مترجمان نسل سوم و چهارم را تحت پوشش خبري قرار نمي دهند و بيشتر آثار مترجمان قديمي تر را معرفي مي كنند.

وي درباره مخالفت نويسندگان و ناشران خارجي با ترجمه آثارشان در ايران گفت : عدم حمايت دولتي و اقتصادي باعث شده اولا ناشران مثل قارچ زياد شوند و الان به رقمي بالاي پنج هزار ناشر رسيده ايم كه طبق آمار وزارت ارشاد تقريبا صد ناشر فعال داريم و اصلا معلوم نيست اين چند هزار ناشر بقيه چكار مي كنند و مساله بعد توزيع كتاب است كه به يك مافيا تبديل شده است ، كمتر پيش مي آيد كتابي كه چاپ مي شود به غير از تهران مثلا به شهرهاي دور ايران هم برود و ناشر خارجي هم سيستم توزيع برايش بسيار با اهميت است. ديگر اينكه برخي ناشران ما در پرداخت حق ترجمه مترجمان مانده اند تا چه رسد كه بخواهند حق التاليف نويسنده خارجي را هم بپردازند.

مترجم نمايشنامه " مرگ دستفروش " ، درباره ترجمه آثار ادبيات نمايش گفت : از يكي از آثار " شكسپير " ، بيست و يك ترجمه وجود دارد. اين كار خيلي با ارزش است اما چون نظارتي بر آنها نبوده هيچكس نتوانسته معلوم كند كه كدام ترجمه بهتر است تا آن تجديد چاپ شود .

وي در پايان با ذكر نقل قولي از " آرتور ميلر " ، نويسنده معاصر آمريكايي ، گفت :" آرتورميلر " ، درباره ايران نظر خوبي داشت وي مي گفت « ايران از نظر ترجمه آثار خارجي به زبان فارسي كشور بي نظيري است ، ولي از نظر ترجمه آثار فارسي ، به زبان خارجي كشوري فقيري است » . اين سخن " ميلر" نشان مي دهد كه ما در ترجمه آثارمان به زبان هاي ديگر صد سال عقب هستيم.