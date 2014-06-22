وضعیت پروژه های نیمه تمام شهرداری گرگان مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران استان، افزود: این پروژه ها از برنامه های قدیم شورا و شهرداری است که نیاز است به زودی وضعیت آن از سوی شهردار اعلام شود.

وی ادامه داد: گزارش روند اجرایی این پروژه ها از صفر تا صد آن، باید به صحن شورا برای بررسی بیش تر اعضای شورا ارائه شود تا از چگونگی روند عملیاتی پروژه ها مطلع شویم.

گرزین از برگزاری اجلاس دو روزه رؤسای شوراهای اسلامی کلان شهرها و مراکز استان ها در رشت خبر داد و اظهار کرد: این اجلاس با تشکیل کمیته های ارتباطات و اطلاع رسانی، پشتیبانی و اجرایی و فرهنگی برپا شد که بررسی موضوعات شهری در حوزه های مختلف را در دستور کار خود قرار داد.

این عضو شورای شهر گرگان با تأکید بر این که هم نوایی، هم کلامی و وفاق از ویژگی های شورای دوره چهارم است، خاطرنشان کرد: اعضای شورای شهر و شهردار تنها به فکر خدمت به مردم و ارائه ایده های خدمتگزاری هستند.