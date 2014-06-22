200 هزار اصله درخت در فضای سبز شهر همدان سمپاشی می شود

ايرج عاشورلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به منظور کنترل آفتاب، مبارزه با بیماریهای گیاهی و حفظ و سلامت درختان هر ساله طرح سمپاشی درختان شهر همدان انجام می شود، افزود: سازمان پارك‌ها و فضاي سبز شهرداري همدان امسال نيز همانند سنوات گذشته به منظور حفاظت از درختان و مبارزه با آفات نباتي با بهره‌گيري از تجارب كارشناسان عمليات سمپاشي درختان شهر را از 28 خرداد آغاز كرد.

وی با بیان اینکه همدان دارای 185 هکتار درختکاری است که این میزان با احتساب فضای سبز پارکها وسعت بیشتری در برمی گیرد، گفت: عمليات سمپاشي به مدت دو هفته در شهر همدان انجام مي‌شود.

عاشورلو عنوان كرد: اين سازمان با بسيج تمامي امكانات و استفاده از دستگاه‌هاي پيشرفته و به روز از جمله "توربولاينر" سعي دارد به دليل كاهش تبعات زيست محيطي عمليات سمپاشي را فقط شب‌ها و در كوتاه‌ترين زمان ممكن انجام دهد.

عاشورلو با تاکید بر اینکه رشد و نمو گیاهان تحت تاثیر عوامل محدودکننده مانند آفات قرار می گیرد و این آفات سبب آسیب و خشکیدگی گیاهان می شود، اظهار داشت: در این طرح از سمومی استفاده می شود که ضمن از بین بردن انواع آفات، کمترین خسارات را به محیط زیست وارد کنند چراکه سلامت شهروندان در اولویت برنامه کاری این سازمان است.

وی با تاکید بر اینکه اجراي عمليات سمپاشي بستگي به شرايط آب و هوايي و ميزان بروز آفات و بيماري‌هاي گياهي دارد، گفت: سموم مورد استفاده مورد تأييد سازمان حفظ نباتات كشور بوده و حداقل آلودگي زيست محيطي با بيشترين تأثير را دارد.

عاشورلو افزود: سمپاشي فقط در يك نوبت و از ساعت 22 و 30 دقیقه شب تا چهار بامداد صورت مي‌گيرد و بر اين اساس از شهروندان تقاضا مي‌شود در هنگام انجام عمليات تمامي پنجره‌هاي مشرف به معابر را بسته و براي چند ساعت از حضور در محل‌هاي سمپاشي شده خودداري کنند.

وی از شهروندان خواست تا در اجرای این طرح، همکاری لازم را با عوامل اجرایی این سازمان داشته و از نزدیک شدن به مکانهای سمپاشی خودداری کنند.

مديرعامل سازمان پارك‌ها و فضاي سبز شهرداري همدان ضمن تشكر و قدرداني از همكاري شهروندان توصيه كرد شهروندان همچنين در هنگام عمليات سمپاشي از پارك كردن وسايل نقليه به ويژه خودروهاي حاوي مواد خوراكي در حاشيه خيابان‌ها خودداري كنند.

عاشورلو همچنین اضافه کرد: رعايت کامل موارد ايمني و بهداشتي از جمله استفاده از ماسک، باتوم نوري، کلاه، پرچم زن و عدم تماس کارگران با سم مورد تاکيد ويژه قرار دارد.