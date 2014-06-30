ناصر نظامی در گفتگو با خبرنگار مهر از دوبله این روزهای برنامه‌های تلویزیونی اینگونه سخن گفت: زمانی ما دهه طلایی دوبله ایران را داشتیم و 50 درصد این مساله به خود فیلم‌ها برمی‌گشت که در آن زمان فیلم‌هایی خوب و غنی بودند.

وی ادامه داد: دوبله بعضی کارها سختی زیادی داشت به طور مثال دوبله فیلم‌های چشم‌بادامی‌ها بسیار سخت بود و نوع گویش آنها گوینده را اذیت می‌کرد چون به گونه‌ای لب‌ها و دهانشان را تکان می دهند که به سختی می‌شد دیالوگ‌ها را با آنها هماهنگ کرد اما از زمانیکه «اوشین» دوبله شد به این وضعیت عادت کردیم. بنابراین تا زمانیکه فیلم و سریال‌های خوب وجود داشته باشند ما هم می‌توانیم دوبله های خوب و قوی داشته باشیم.

سرپرست گویندگان کارتون «زنان کوچک» با اشاره به تفاوت‌های دوبله در دهه طلایی دوبله ایران و مقایسه آن با شرایط امروز بیان کرد: در آن زمان ما فیلمی را در سه یا چهار روز دوبله می‌کردیم اما الان با وجود دستگاه‌های دیجیتال دوبله یک فیلم در یک نیمروز انجام می‌شود و حتی اگر این دوبله تا عصر به طول بینجامد دوبلورها و گویندگان صدایشان درمی‌آید که نگران دستمزدشان هستند و نمی‌توان آنها را راضی کرد.

راوی کارتون‌ «دوقلوهای افسانه‌ای» اضافه کرد: با شرایط امروز دیگر گوینده‌ای نمی‌تواند به اندازه سه روز برای دوبله فیلمی زمان بگذارد و متاسفانه دوبلورها در شرایط مالی مناسبی قرار ندارند. در حال حاضر ما هیچگونه امنیت شغلی نداریم و در شرایطی که بیشتر آثار برای دوبله متعلق به تلویزیون است این سازمان به راحتی می‌تواند به ما جواب رد بدهد و بگوید که به طور مثال از فردا به سازمان نیایید.

گوینده شخصیت یاشیرو در «سال‌های دور از خانه» با اشاره به نبود قراردادهای مشخص کاری بیان کرد: بسیاری فکر می‌کنند ما دستمزدهای بالایی می‌گیریم اما اینطور نیست و اگرچه که من بالاترین درجه را در دوبله دارم اما باز هم به دلیل فشار کاری و بیماری ماهی 6 تا 7 کار می‌توانم اجرا کنم.

این گوینده پیشکسوت با اشاره به کارهای آینده خود در دوبله گفت: دو مستند داستانی را در دست دوبله دارم با نام‌های «خاطرات قایق‌رانی» و «خاطرات کایاک» که درباره قایق‌رانی و کشف رودخانه‌هاست.