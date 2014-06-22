صف بندی در خط اسلام ناب و غیرناب از زمان امام حسن مجتبی(ع) آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) طی سخنانی در مراسم افتتاحیه کنگره سبط النبی(ع) که صبح امروز یکشنبه اول تیرماه در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: این کنگره علمی و بین المللی برای شناساندن ابعاد مختلف شخصیت امام مجتبی(ع) برگزار می شود در چند سال گذشته ما شاهد برگزاری همایشی پیرامون شخصیت امام حسن(ع) نبودیم و به همین منظور این کنگره را برگزار نمودیم.

وی افزود: بیش از 130 مقاله داخلی و خارجی در زمینه های مختلف زندگی امام حسن مجتبی(ع) به دبیرخانه ارسال شده است که شامل بررسی دوران سیاسی زندگانی آن حضرت، امامت، تاریخ زندگی، سبک زندگی آن حضرت، ابهامات و شبهاتی که جنایتکاران بنی امیه نسبت به اهل بیت(ع) و امام حسن(ع) روا داشته اند مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد و در کمیسیون های پنچ گانه دستاوردهای این کنگره علمی به جهانیان عرضه می شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) تاکید کرد: صف بندی در خط اسلام ناب و غیرناب از زمان امام حسن مجتبی(ع) و با رویارویی حرکت بنی امیه به ویژه معاویه و یزیدی و دودمانش آغاز شد که آن حضرت برای این رویارویی با تحریف و انحرافات و برای حمایت از اسلام ناب عمر خویش را به این امر اختصاص دادند.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به نهادها و سازمانهایی که در برگزاری این کنگره با مجمع جهانی اهل بیت(ع) همکاری داشتند، گفت: در برگزاری این کنگره علاوه بر همکاری دستگاه های مختلف، نمایندگانی از 33 کشور جهان در این کنگره حضور دارند.

به گزارش مهر در حال حاضر حجت الاسلام دکتر حسن روحانی رئیس جمهور در حال سخنرانی است و قرار است پس از سخنان رئیس جمهور از دایرة المعارف مجازی شیعه به عنوان «ویکی شیعه» رونمایی شود.