130 پروژه تا اتمام مصوبات سفر رهبری به قم باقی مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ستاد پیگیری و نظارت بر مصوبات سفر مقام معظم رهبری با حضور مسئولان و مدیران دستگاه های صاحب طرح های اجرایی شامگاه شنبه در تالار امام رضا(ع) استانداری برگزار شد، سيد حسن رضوي معاون برنامه ریزی استانداری قم که ریاست این جلسه را نیز بر عهده داشت مصوبات سفر مقام معظم رهبری به قم را انقلاب تحرکی برای دستگاه ها و مدیران خواند و خاطرنشان کرد: سفر رهبری در سال 89 در زمینه مباحث مالی و تحرکات اجرایی در استان موثر بوده است و اقدامات مطلوبی در زمینه طرح های عمرانی و خدماتی صورت گرفته است.

وی بررسی مسائل و مشکلات در راستای اجرای این طرح ها را یکی از اهداف برگزاری ستاد پیگیری و نظارت بر مصوبات سفر عنوان کرد.

به گفته معاون برنامه ریزی استانداری قم، اعتبارات سال 92 در قالب سفر دو برابر بود كه شرايط ما در اين زمينه بسيار خوب بوده است اما روند اجرای نهایی مصوبات زمانی به وضعیت مطلوب خود خواهر رسید که تمام طرح ها و برنامه ها به مرحله نهایی برسد.

وي با اشاره به كليات مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب عنوان كرد: تعداد كل پروژه های مصوب در این سفر، 324 پروژه بوده كه هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار براي اجرای این طرح ها در نظر گرفته شده است.

رضوي با اشاره به اینکه تعدادی طرح نیز از روند اجرا کنار گذاشته شده است، تصريح كرد: از ميان طرح های مصوب تاكنون 187 پروژه به صورت صد درصد به اتمام رسيده و 130 پروژه دیگر در دست اقدام است.

معاون برنامه ريزي استانداري قم با بیان اینکه سال 93، سال پاياني تعهدات سفر است كه با انجام تعهدات دستگاه هاي ملي و تامین اعتبارات استاني مي توان به نتيجه مطلوب رسيد، گفت: چشم اميد به اعتبارات است تا تمام طرح ها در سال 93 به بهره برداری کامل برسد.

تبدیل بازار کهنه به بازارچه صنایع تبدیلی بودجه می‌خواهد

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم نیز در این جلسه گفت: بازارچه صنايع دستي نيز با تامين اعتبارات در سال 93 به بهره برداري مي رسد.

عيسي رضايي دو مصوبه را یادگاری از سفر پرخير رهبري برای این اداره کل عنوان کرد و گفت: دو مصوبه براي احداث سه مجموعه كمپينگ داشتيم كه دو مورد عمليات اجرايي آغاز شده است.

وی افزود: برای اجرای این مصوبات پنج ميليارد تومان منظور شد که سهم استاني به نسبت سهم ملي 1 به 3 بوده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم گفت: از تعهدات ملي یک ميليارد و 200 ميليون تومان اما از تعهدات استاني تنها سه ميليون تخصيص پيدا كرده است.

رضایی ادامه داد: با هماهنگی های صورت گرفته با اداره کل اوقاف از آنجایی که کمپینگ ها در مجاورت امامزاده جمال و قریب(ع) هستند، این کمپینگ ها به این اداره کل واگذار شود تا با واگذاري به بخش خصوصي اين پروژه ها تكميل شود.

وی با بیان اینکه باید برای جذب اعتبار کمپینگ سوم اقدام شود، خاطرنشان کرد: كمپينگ ها براي اسكان ارزان قيمت زائران در نظر گرفته شده است.

طبق گفته های مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم، احداث كمپينگ ها با 40 درصد پيشرفت فيزيكي همراه بوده است.

رضایی درباره بازارچه صنايع دستي تصريح كرد: براي اين پروژه یک ميليارد و 100 ميليون تومان مصوب شد که این طرح با مشكل زمين مواجه بوده كه مصوب شد اين اعتبار در سال 93 پيگيري شود.

برای تبدیل بازار کهنه به عنوان مرکز صنایع دستی استان قم نیز در نظر گرفته شد تا مرمت آن در سال جاری انجام شود.

وی گفت: بازارچه صنايع دستي نيز با تامين اعتبارات در سال 93 به بهره برداري مي رسد.

طرح های فرهنگی مصوبه سفر رهبری همچنان بدون بودجه مانده است

طی سفر مقام معظم رهبری به قم، دو طرح مصوبه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که با توجه به فرا رسیدن سال پایانی اتمام طرح ها این دو پروژه با کمترین پیشرفت روبه رو است.

علی مسگری معاون فنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، نیز در این جلسه، با اشاره به اینکه احداث مجتمع فرهنگی هنری پردیسان با تملک 25 هزار متر مربع در سال 90 شروع شده است، گفت: برای اجرای این طرح، 7 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی شهر پردیسان با توجه به رشد جمعیت نیاز به مکان هایی برای برنامه های فرهنگی هنری دارد، ادامه داد: 590 میلیون تومان برای دیوار چینی و تملک اخذ شده و مابقی اعتبار باقی مانده است.

طرح دیگری که مسگری به آن اشاره کرد ساخت کتابخانه مرکزی در خیابان امام خمینی(ره) بود، وی تصریح کرد: دیوار چینی این طرح در سال 92 با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان انجام شد، در حال حاضر مزایده و مناقصه این طرح و جمع بندی های نهایی در دست انجام است.

به گفته وی، این پروژه که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری است، در مرحله دیوارکشی قرار دارد و بزودی شاهد شروع مراحل اجرای ساخت بنای اصلی کتابخانه مرکزی قم خواهیم بود.

معاون فنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، همچنین عنوان کرد: امیدواریم این کتابخانه با 10هزار مترمربع زیربنا، پارکینگ، دو طبقه زیرزمین و سه طبقه بالا، سالن اجتماعات و فضایی ویژه نابینایان و ناشنوایان، با یک نقشه و طراحی خوب و با استفاده از تمامی امکانات لازم یک کتابخانه در کمترین زمان ممکن به بهره برداری برسد.

مسگری بخش های مخزن، دو تالار مطالعه، کتابخانه الکترونیک و خدمات چند رسانه ای، کلاس ها، انبار کتاب، نمایشگاه و فروشگاه محصولات فرهنگی و همچنین بخش پایان نامه ها را از جمله قسمت های دیگر این کتابخانه اعلام کرد.