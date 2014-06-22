275 زندانی جرایم غیرعمد البرز در انتظار کمک های مردمی/ برگزاری جشن گلریزان در ماه رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی مدیران اجرایی و قضایی استان البرز با حضور محمدصادق مهدوی راد رئیس کل دادگستری استان البرز، علی فرهادی داستان کرج، محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و تنی چند از مسئولان استان عصر شنبه در محل دادگستری در کرج برگزار شد.

در این نشست علی فرهادی نقش حمایتی افراد نیک اندیش در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را مهم خواند و اظهار داشت: نیت خیر و نیکوکارانه افراد خیراندیش تا کتون زندانیان آبرومند زیادی را به آغوش خانواده بازگردانده است و در حال حاضر نیز 275 زندانی غیربزهکار در انتظار کمک خیران البرزی هستند.

وی گفت: این زندانیان دارای 40 میلیارد ریال بدهی هستند که در صورت حمایت خیران به کانون خانواده های خود باز خواهند گشت.

فرهادی با بیان اینکه پیگیری بخش مددکاری و معاضدت های اجتماعی و گذشت شکات می توان گام موثری برای آزادی این افراد برداشت، یادآور شد: سال گذشته با تلاش مددکاران اجتماعی 10 میلیارد تومان از بدهی زندانیان جرائم غیرعمد توسط شکات بخشیده شد.



دادستان کرج در ادامه با اشاره به نقش مردم و مسئولان در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، از برنامه هایی در ماه مبارک رمضان برای جمع آوری کمک های مردم و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد البرز خبر داد و گفت: ماه رمضان فرصت مناسبی برای انجام کارهای خیر و نیکوکارانه است و برنامه هایی برای برگزاری جشن گلریزان در این ایام در دستور کار قرار دارد.

رسانه ها نقش موثری در اطلاع رسانی از اقدامات ستاد دیه دارند



رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با اشاره به رسالت ستاد دیه به عنوان تنها نهاد مردمی در امر آزادی زندانیان غیربزهکار گفت: خدمت به افرادی که از بد حادثه گرفتار شده اند، موجب خشنودی خداوند خواهد شد.



محمد صادق مهدوی راد افزود: این نشست به منظور بررسی راهکارهای لازم برای پرداخت بدهی افرادی است که نه از روی عمد بلکه بنا بر شرایط اجتماعی دچار مشکل شده اند و در بند قرار گرفته اند.



رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه خواستار تشریک مساعی مردم و سایر نهادهای مردم مدار و خیرین در کمک به زندانیان جرائم غیر عمد شد و اظهار داشت: آگاه سازی اجتماعی و اطلاع آحاد جامعه نسبت به شرایط زندانیان غیربزهکار باید در دستور کار رسانه ها و روابط عمومی ها قرار گیرد.



وی گفت: ستاد دیه باید اهداف و خط مشی خود را به اطلاع مردم برساند و رسانه ها در اطلاع رسانی اقدامات این ستاد نقش موثری دارند.



رئیس کل دادگستری استان البرز یادآور شد: مجرمانی که جرم عمدی انجام نداده اند ستادی برای حمایت از این افراد تشکیل شده است و کمک های خیرین در این ستاد متمرکز می شود.



مهدوی راد گفت: مردم اگر به ستاد دیه اعتماد کنند کمک خواهند کرد و تحقق این امر با کمک اصحاب رسانه امکان پذیر است.

البرزی ها همواره نقش پررنگی در جشن های گلریزان دارند



در ادامه این نشست محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس و مسئول خزانه ستاد دیه استان البرز طی سخنانی با اشاره به برگزاری جشن گلریزان در ماه مبارک رمضان گفت: مردم نیکوکار استان البرز همواره حضور پررنگی در اقدامات خیرخواهانه و نیکوکارانه داشته اند و نشان داده اند حمایت و دستگیری از همنوع نیازمندهای در قواعد فکری آنها نهادینه شده است.



وی اظهار داشت: حرکت های مردمی همیشه امیدوار کننده بوده و برکات زیادی به دنبال داشته است که در ماه مبارک رمضان بار دیگر شاهد حمایت های مردم از گرفتاران جامعه خواهیم بود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی افزود: تلاش ما این است زندانیان زیادی را آزاد کنیم و انشا الله هیچ زندانی جرائم غیرعمد با مبلغ 50 میلیون ریال را در زندان نخواهیم داشت.



کولیوند با بیان اینکه تلاش ما جلوگیری از حرکت جزیره ای و اعتماد سازی در جامعه است،‌ گفت: زمینه کمک به زندانیان در جامعه اسلامی بسیار زیاد است و بانیان ستاد دیه همواره با حضور پررنگ مردم برای کمک به نیازمندان مواجه بوده اند.



در این نشست مقرر شد فرمانداران با تشکیل کمیته های تخصصی و فرعی در شهرستان های حوزه کاری خود در استان البرز برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اقدام لازم به عمل آورند.