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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۱

آویگدور لیبرمن نماینده سازمان ملل در اراضی اشغالی فلسطین را تهدید به اخراج کرد

آویگدور لیبرمن نماینده سازمان ملل در اراضی اشغالی فلسطین را تهدید به اخراج کرد

وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی شب گذشته نماینده سازمان ملل متحد در اراضی اشغالی فلسطین را تهدید به اخراج کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی شب گذشته "رابرت سری" هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در امور صلح خاورمیانه را تهدید به اخراج از اراضی اشغالی فلسطین کرد.

رژیم صهیونیستی وی را متهم کرده است که تشکیلات خودگردان فلسطین را قانع کرده است کمک مالی قطر به کارمندان وابسته به جنبش حماس در غزه نیز تعلق گیرد.

لیبرمن قرار است در نشست امروز کابینه رژیم صهیونیستی رابرت سری را عنصری نامطلوب در فلسطین اشغالی معرفی کند چرا که واسطه انتقال کمک های مالی قطر به جنبش حماس است.

قطر 13 ژوئن (23 خرداد) اعلام کرده بود 60 میلیون دلار به تشکیلات خودگردان فلسطین کمک خواهد کرد تا بتواند حقوق کارمندان فلسطینی ساکن نوارغزه را پرداخت کند.

کد مطلب 2316730

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