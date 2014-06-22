سازندگان غیرمجاز روستاهای ییلاقی از بدنه مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، "صادق علی مقدم" در دومین نشست تخصصی ساخت و ساز معاصر در روستاهای ییلاقی استان گلستان که صبح یکشنبه در سالن همایش های سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان برگزار شد گفت: ساخت و سازهای شهری به سمت و سویی رفته است که مردم به ساخت ویلا در خانه باغ ها روی بیاورند.

مقدم افزود: بحث ساخت و سازها بدون مطالعه دقیق صورت می گیرد و نظام مهندسی بر اساس رسالتی که دارد آمادگی خود برای پرداختن به این موضوع را اعلام کرده است.

وی به ضعف اطلاع رسانی در این زمینه اشاره و عنوان کرد: اکثر مردم که به کار ساخت و ساز روی می آورند از بدنه مردم هستند و ضعف فرهنگ سازی و اطلاع رسانی موجب افزایش بروز این مسئله شده است.