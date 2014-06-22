  1. دانشگاه و فناوری
۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۰۴

در زمینه انرژی؛

استاد دانشگاه شریف داور ممتاز یک نشریه مهم بین المللی شد

استاد دانشگاه شریف داور ممتاز یک نشریه مهم بین المللی شد

عضو هيات علمي دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتی شریف براي دومين سال متوالي (2013) به عنوان يکي از 25 داور ممتاز مجله Energy & Buildings توسط انتشارات Elsevier انتخاب شد، مجله مذکور جزء يکي از 10 مجله معتبر دنيا در زمينه انرژي است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حامد مرادي استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یکی از 25 داور ممتاز مجله Energy & Buildings انتخاب شد.

دکتر مرادي فارغ التحصيل مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري دانشگاه صنعتي شريف در رشته مهندسي مکانيک بوده و هم اکنون عضو هيات علمي دانشکده مهندسي مکانيک است.

وی براي دومين سال متوالي (2013) به عنوان يکي از 25 داور ممتاز مجله Energy & Buildings توسط انتشارات Elsevier انتخاب شده است. مجله مذکور جزو يکي از 10 مجله معتبر دنيا در زمينه انرژي است.

لازم به ذکر است: این عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک از سال 2012 به داوري فعال براي مجلات معتبر بين‌المللي با نمايه ISI پرداخته و در سال 2012 نیز، به عنوان يکي از 25 داور ممتاز مجله Energy & Buildings توسط انتشارات Elsevier انتخاب شده است.
 

کد مطلب 2316761

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