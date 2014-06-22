خورشید وارد انقلاب تابستانی شد

عمران مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از شب یلدا به بعد خورشید به سمت جنوب متمایل، ارتفاع آن کم و تابش آفتاب کاملا ملایم می شود به گونه ای که شاهد ظهور کوتاه ترین و سردترین روزهای سال هستیم که در این زمان خورشید در انقلاب زمستانی است.



وی افزود: به تدریج از شب یلدا به وسط آسمان متمایل می شود و از جنوب فاصله می گیرد که این موضوع در روز 31 خردادماه به اوج خود می رسد به گونه ای که تابش خورشید به شکل عمودی در می آید.



این کارشناس نجوم تاکید کرد: البته در عرض های شمالی و بالاتر از نوار استوایی خورشید کاملا در وسط آسمان نیست اما در خط استوا خورشید در اوج ارتفاع خود قرار می گیرد و هوا بسیار گرم می شود.



وی ادامه داد: از روز 31 خردادماه به بعد بار دیگر روزها شروع به کوتاه شدن می کند و شب های نیز بلندتر می شود و خورشید مسیر رفته را بر می گردد و بدین شکل اعتدال پاییزی در اول مهرماه رخ می دهد.



مرادی تصریح کرد: خورشید در مسیر رفت دو بار بر شهر مکه و خانه کعبه عمود می شود که در طول این دو روز در هشت خردادماه و اواخر تیرماه می توان با فرو کردن نشانه ای در زمین در زمان ظهر به شکل دقیق قبله را محاسبه کرد.



وی اضافه کرد: این سئوال برای برخی وجود دارد که چرا با وجود اینکه از31 خردادماه خورشید مسیر برگشت را در پیش می گیرد و شب ها شروع به بلند شدن می کند گرمای تابستان پایدار است و دیر از میان می رود.



این کارشناس نجوم بیان داشت: علت این روند آن است که اولا برگشت خورشید بسیار آهسته است و از سوی دیگر در طول چندماه خورشید گرمای زیادی دریافت کرده و طول می کشد تا در سفر خود به سمت شرق آسمان به تدریج این حرارت را از دست داده و به حالت اعتدال برگردد.



وی با اشاره به اینکه در دوران معاصر زمان اعتدال ها نیز شبیه لحظه تحویل سال قابل محاسبه است، بیان داشت: در زمان های گذشته تعیین زمان اعتدال ها شاخصه های تقویمی محسوب می شدند و با محاسبه آنها در واقع و تعیین دقیق آغاز تابستان، بهار، پاییز و زمستان استفاده می کردند.