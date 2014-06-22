اعزام 2500 مبلغ به مناطق محروم کرمان/ اعتقادات دینی مردم ستون فرهنگی جامعه است

حجت‌السلام مهدی عرب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان قرار داریم گفت: این ماه یکی از بزرگترین فرصتهای فرهنگی و مذهبی است که در اختیار مسلمانان قرار گرفته است و باید با تمام وجود تلاش کنیم از برکات این ماه بهره مند شویم.

وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی نیز ویژه برنامه های مختلفی را برای برگزاری این ماه در نظر گرفته است.

وی با اشاره به هفته غبار روبی از مساجد گفت: مساجد در ماه مبارک رمضان شاهد حضور گسترده تر مردم هستند در حالیکه این مراکز مذهبی محورهای فرهنگی و پایگاههای اسلام در مقابل هجمه فرهنگی غرب محسوب می شوند و باید در تمام ایام سال شاهد این پویایی باشند و از سوی دیگر باید تقویت شوند.

امام جمعه موقت کرمان افزود: در سال جاری طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته دو هزار و 500 مبلغ به مناطق مختلف استان کرمان اعزام می‌شوند که این اعزام با هدف ترویج مفاهیم دینی انجام می‌شود.

وی در ادامه از اجرای طرح روحانیون مستقر در استان کرمان خبر داد.

وی اعتقادات مردم به اهل بیت(ع) را ستون فرهنگی کشور دانست و گفت: دشمن از این مسئله واهمه دارد به همین دلیل باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که اعتقادات مذهبی در برنامه های فرهنگی جایگاه ویژه ای داشته باشد.