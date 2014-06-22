نشست عمومی یاوران نماز درشهر خورموج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر ستاد اقامه نماز شهرستان دشتی در این مراسم با بیان اینکه در اسلام تاکیدات زیادی بر اقامه نماز شده است اظهار داشت:بر همه لازم است با استمداد از توفیق الهی و استفاده از حکمت و موعظه نیکو پرچم دار نماز شوند.

سید احمد موسوی با اشاره به آیه قرآن افزود:در راستای تشکیل و تقویت گروه های از مردم برای ترویج و اشاعه فرهنگ نورانی نماز وتحقق طرح یاوران نماز در جامعه برنامه نشست های عمومی طراحی شده است.

موسوی به اهداف برگزاری این نشست ها اشاره و تصریح کرد:دانش افزایی یاوران نماز نسبت به جایگاه اقامه نماز در شیوه های دعوت به نماز، ایجاد بستر مناسب جهت تعامل فکری در میان شرکت کنندگان به روش مشارکتی از جمله اهداف این نشست ها است.

وی اضافه کرد:در سال گذشته نیز برنامه های خوبی در زمینه اقامه نماز در سطح شهرستان صورت گرفته که از همه دستگاههای اجرایی تقدیر می شود.

موسوی مهمترین برنامه های سال گذشته را برگزاری 12 نشست دانش آموزانی و خانواده ، دوره آموزشی نماز شایستگان و مسابقه پلهای آسمانی عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد:در سال جاری نیز این برنامه ها ادامه خواهد داشت که می طلبد دستگاههای اجرایی در برگزاری هر چه بهتر این برنامه ها همکاری کنند.

دبیر ستاد اقامه نماز دشتی بیان داشت: نماز بهترین وسیله استعانت در غم‌ها و مشکلات است و در واقع انسان در نماز خدایی را ستایش می‌کند که تمام هستی آفریده اوست.