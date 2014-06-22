قاضی پور: استیضاح وزیر نیرو را اعلام وصول کنید/ ابوترابی: دعوت از چیتچیان و ابتکار برای ارائه گزارش به نمایندگان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه با اعلام اخطار قانون اساسی به عدم اعلام وصول استیضاح وزیر نیرو اعتراض کرد.

وی گفت: بیست و هفتم فروردین ماه سال 93 استیضاح وزیر نیرو تحویل هیات رئیسه شد اما تاکنون اعلام وصول نشده است.

نماینده مردم ارومیه ادامه داد: در زمان تحویل گرفتن پست وزارت نیرو توسط آقای چیت چیان، 70 درصد دریاچه ارومیه خشک شده بود اما مدیریت ایشان باعث شد 27 درصد دیگر این دریاچه نیز در زمان مدیریتش خشک شود.

قاضی پور اظهار داشت: با خشک شدن دریاچه ارومیه 3 میلیون آذری زبان پودر خواهند شد، سئوال اینجاست چه کسی قاتل این افراد است؟

وی مصرانه خواستار اعلام وصول استیضاح وزیر نیرو شد و گفت: این استیضاح را اعلام وصول کنید تا ما از حقوق تالاب ها و دریاچه ها دفاع کنیم.

قاضی پور تاکید کرد: سالانه میلیون ها متر مکعب آب ایران به کشورهای همسایه می رود و هیچ اقدامی برای جمع آوری آن انجام نمی شود. وزیر نیرو می تواند آب یکی از سدها را به دریاچه ارومیه منتقل کرده و از خشک شدن این دریاچه جلوگیری کند اما عملا این کار را انجام نداد.

محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این اخطار گفت: دریاچه ارومیه مسئله ملی است و حل این مشکل در دستور کار دولت هم قرار دارد به همین دلیل به وزیر نیرو ماموریت ویژه داده اند تا مشکلات این دریاچه را بررسی کند.

وی از وزیر نیرو و رئیس سازمان محیط زیست دعوت کرد تا با حضور در مجلس نمایندگان را در جریان تصمیمات اخذ شده برای حل این بحران قرار دهد.