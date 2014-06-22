"صلح "شجاعت دو چندان می طلبد/ هشدار به کشورهای اسلامی حامی تروریست ها

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در آیین افتتاحیه نخستین کنگره بین المللی سبط النبی که صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد با تاکید بر اینکه دنیای اسلام بیش از هر زمان دیگری نیازمند به پیروی از سیره پیامبر عظیم الشأن اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت است اظهار داشت: اعتقادات اسلامی ما قرآن مجید کتاب آسمانی ما و سیره پیامبر بزرگوار اسلام و مناسک دینی ما از عوامل مهم و اصلی برای وحدت دنیای اسلامی است.

وی افزود: بی تردید علاقه به اهل بیت و خاندان رسالت هم یکی از عوامل وحدت در دنیای اسلامی است و کسی نباید چنین تصور کند که عشق به خاندان رسالت و پیروی از راه و روش آنان عاملی برای جدایی و تفرقه میان مسلمانان است.

روحانی در ادامه با اشاره به زندگی و سیره ائمه اطهار (ع) گفت: از زندگی امام علی تا امام حسن عسگری یعنی دوران 250 ساله بهترین آیینه برای دیدن احکام الهی نحوه اجرایی دستورات قرآنی و تکرار سیره پیامبر در مقاطع مختلف است.

رئیس جمهور ادامه داد: این 250 سال کتاب هدایتی را پیش روی ما می گذارد که هر فصل آن برجستگی های خاص خود را دارد.

وی افزود: ویژگی های دوران حکومت حضرت علی (ع)، صلح امام حسن مجتبی ،قیام بزرگ سرور آزادگان، دانشگاه بزرگ امام باقر و امام صادق ،مقاومت و تحمل طولانی در زندان امام موسی بن جعفر ،تعامل ویژه با حاکمیت وقت توسط امام هشتم و دوران ویژه خفقان شدید در دوران امامین عسکرین و امام جواد به عنوان برجستگی هایی است که می تواند راه برای هدایت مسلمانان بگشاید.

روحانی با بیان اینکه در جهاد و مبارزه هم حق پیروز است و هم شخص گفت: آنکه برای رضای خدا به میدان جنگ می رود هم حق را پیروز ساخته و هم شخص او پیروز میدان است اما گاهی حق پیروز می شود اما شخص در فشار و تنگنا قرار می گیرد.

رئیس جمهور افزود: در صلح و قرارداد صلح و نرمش در برابر نیروی مقابل آنجا که به حق است حق را پیروز می سازد و شخص را در فشار قرار می دهد و اینجاست که اجر برای کسی است که مسیر حق را می پیماید.

وی ادامه داد: جنگ بدر و احد پیروز حق بود اما پیروزی شخص پیامبر هم بود اما در صلح حدیبیه حق پیروز شد اما عده ای کوتاه نظر در برابر شخص پیامبر زبان به اعتراض گشودند که چرا این ماده و این چرا این چنین و چرا آن چنان و چرا این همه عقب نشینی.

تدبیر غیر از عافیت طلبی است

روحانی تصریح کرد: کوتاه نظران عاقبت بینی را گاهی عافیت طلبی می بینند اما عافیت بینی و تدبیر غیر از عافیت طلبی است.

رئیس جمهور گفت: حتی بزرگان و صحابه عظیم الشأن و یاران نزدیک پیامبر امثال «حجر» هم دچار تعجب می شدند و گاهی تقاضای مرگ می کنند و این نشان می دهد که شجاعت در صلح به مراتب بالاتر از شجاعت در جنگ است.

وی بیان با بیان اینکه در دوران زندگی امام راحل و به عیان دیدیم که او هم فرمانده میدان جنگ بود و هم روزی راهبر مسیر صلح بود گفت: دیدیم آن روز که امام فرمانده جنگ بود چگونه از لحاظ روحی راحت بود و روزی که مسیر صلح را انتخاب کرد چگونه فشار روحی بر او وارد شد.

روحانی با تاکید بر اینکه صلح شجاعت دو چندان می طلبد گفت: امام حسن صلحی را برگزید که هم حفظ دماء مسلمین در آن بود و هم وحدت و اتحاد در جهان اسلام در برابر خطر رومی که آن روز کل جهان اسلام را تهدید می کرد.

رئیس جمهور ادامه داد: صلح به معنای در نظر داشتن هدف و آرمانی والاتر آن آرمانی است که ممکن است برای برخی افراد مشهود و آشکار نباشد.

وی تاکید کرد: صلح از آنِ امامی است که پشت پرده را به خوبی می بیند اما افراد تنگ نظر نه تنها پشت پرده بلکه روی پرده را هم به خوبی نمی بینند.

روحانی با اشاره به ضرورت بازخوانی زندگی ائمه با بیان اینکه نرمش قهرمانانه سخت تر از جهاد قهرمانانه است با اشاره به صلح امام حسن گفت: امام حسن(ع) این قهرمانی و شجاعت را برگزید و انتخاب کرد.

وی اظهار تصریح کرد: باید درس عقلانیت ،تدبیر، میانه روی و اعتدال از زندگی ائمه در برابر افراط گران و خشونت طلبانی که حتی در کنار معصوم هم نمی توانستند راه مدارا را به خوبی لمس کنند و به آن پایبند بمانند و گاهی زبان به گله و اعتراض می گشودند را بیاموزیم .

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه عمل امام حسن (ع) به ما نشان می دهد که در مقاطعی از تاریخ اسلام وحدت دنیای اسلام و مدارا در برابر افکار دیگران تا چه حد اهمیت دارد گفت: مدارا کردن و یا با سخن ملایم با دیگران سخن گفتن به معنای آن نیست که حق زیر پا گذشته شود.

وی تصریح کرد: سکوت به آن معنا نیست که در برابر راه ناحقی تسلیم شویم صلح غیر از تسلیم است و تشخیص صلح و تسلیم و تفکیک آن هم تفکر و تدبیر می خواهد و هم به سعه صدر و حوصله نیاز دارد.

روحانی با بیان اینکه زیبا ترین تعبیر را رهبر انقلاب درباره امام حسن دارند گفت: رهبر انقلاب اسلامی صلح امام حسن را شکوهمند ترین نرمش قهرمانانه تاریخ می داند.

وی ادامه داد: آنگاه که چند سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایشان کتاب صلح الحسن مربوط به شیخ آل یاسین رازی را به زبان فارسی ترجمه کردند آنجا این نام را برای امام حسن نامیدند. شکوهمند ترین نرمش قهرمانانه تاریخ.

رئیس جمهور ادامه داد: همه ما مسلمانان ضمن احترام به اهل بیت پیامبر برای امیرالمومنین(ع)، فاطمه زهرا(س)، امام حسین(ع) و امام حسن(ع) ویژگی خاصی قائل هستیم چون در کنار پیامبر بودند و مستقیم از پیامبر بهره جستند. گرچه کلهم نورالواحد.

وی با بیان این که امروز نیازمند آن هستیم که راه امام حسن(ع) را ادامه دهیم گفت: ما باید امروز از راه امام حسن(ع) راه وحدت او و راه صلح و ثبات در جهان اسلام بیشتر بهره بجوییم.

رئیس جمهور با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان گفت: در آستانه ماه عبادت هستیم و شما ببینید در دنیای اسلام چه می گذرد. وحوشی که بر خون مسلمانان تشنه هستند و کودکانشان را سر می برند و دخترانشان را به عنوان برده می ربایند.

صهیونیست ها به وضوح پشت پرده کشتار مسلمین هستند

وی ادامه داد: این وحوش حرمت هیچ پیامبر و عالمی را نگه نمی دارند و خود را به عنوان جهادی و اجرا کننده قرآن و اسلام می خوانند. چه درد و مصیبت بزرگی. روز غم برای مسلمانان و روز شادی برای صهیونیست هایی که به وضوح پشت این حرکت هستند.

روحانی تصریح کرد: امروز مسلمانان را به جان هم انداختند و از کنار آنها صهیونیست ها لذت می برند و در این وادی هر روز بر مردم غزه می تازند و مردم را زیر کشتار وحشیانه خود قرار می دهند و وضعیتی به وجود آورده اند که هیچکس به فکر قدس و فلسطینیان بی گناه نباشد.

وی تروریستها را پیر شیطان نامید و گفت: آنها بر پرچم خود کلمه لا الله الا الله نوشته اند اما معبودشان الله نیست بلکه شیطان است و ببینید چه کشتاری در دنیای اسلام راه انداختند و امروز ما از هر زمان دیگری بیشتر نیازمند وحدت در جهان اسلام هستیم.

نیازمندیم که پرچم صلح حسنی به اهتزاز درآید

رئیس جمهور با تاکید بر این که امروز باید پرچم صلح حسنی به اهتزاز در آید گفت: ما باید به حرمت زاده رمضان که برای وحدت مسلمانان محنت ها را به جان خرید که زخم زبان از زخم شمشیر برنده تر و دردناک تر بود اما امام حسن(ع) آن را تحمل کرد.

علمای شیعه و سنی باید حرکت فرامذهبی در دنیای اسلام راه بیاندازند

وی با تاکید بر این که ما امروز نیازمند به یک حرکت فرامذهبی در دنیای اسلام هستیم گفت: باید امروز همه علما، اندیشمندان، احزاب، گروه های اسلامی، سازمانهای مردم نهاد اسلامی به ویژه علمای بزرگ اهل سنت و شیعه یک حرکت فرامذهبی در دنیای اسلام در برابر توحش، خشونت و آدمکشی به راه بیاندازند و باید کاری کنیم که ندای صلح و وحدت بر ندای افراط و تفریط پیشی گیرد.

روحانی بیان داشت: باید کاری کنیم که فریاد همبستگی مسلمانان در سراسر دنیای اسلام بر صدای خشونت طلبان تفوق گیرد. آنها که به دنبال خشونت فکری، فرهنگی و هم خشونت عملی هستند باید در برابر این افراط و خشونت بایستیم.

به کشورهای اسلامی که با دلارهای نفتی شان به تروریست ها کمک می کنند می گوییم فردا نوبت شماست

وی خطاب به کشورهای اسلامی ادامه داد: از همه کشورهای اسلامی و از آنهایی که متاسفانه با پولشان و با دلارهای نفتی شان به تروریست ها کمک می کنند به آنها می گوییم و تاکید می کنیم تا بدانند که فردا نوبت آنها است فکر نکنید این وحشیان و تروریست ها را به جان دیگران انداخته اید، فردا نوبت شما فرا خواهد رسید. پس از مسلمان کشی دست بکشید.

رئیس جمهور با تاکید بر این که بین شیعه و سنی در دنیای اسلام تفرقه وجود ندارد، گفت: شیعه و سنی برادر یکدیگر هستند و سالها و قرنها در ایران، عراق، شمال آفریقا و خلیج فارس در کنار هم با برادری و اخوت زندگی کردند چرا به ناحق همزیستی مسالمت آمیزی که میان آنان است و این الفت و برادری را خداوند به ما هدیه کرده بود می خواهید نابود کنید. چرا می خواهد صهیونیست ها شبها خواب راحت داشته باشند و زنان و بچه های مسلمان از ترس ترور و خشونت خانه ها را رها کنند و زیر چادرها و سرمای زمستان و امروز در گرمای تابستان باشند.

وی با توصیه بر این که بیایید همه مسلمان با یک صدا صلح رمضانی را فریاد بزنیم خاطرنشان کرد: به حرمت زاده رمضان و به نام ماه رمضان که ماه تقوا و نزول قرآن است بیایید در کنار هم قرار گیریم، تروریست ها را منزوی کنیم و دست وحدت و اتحاد به یکدیگر دهیم..