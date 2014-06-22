  1. دين، حوزه، انديشه
۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۲۲

آیت الله جوادی آملی:

تنها چیزی که دانشگاه را اسلامی می کند دانش اسلامی است/ به برکت اسلام یک سروگردن از خیلیها بالاتر هستیم

تنها چیزی که دانشگاه را اسلامی می کند دانش اسلامی است/ به برکت اسلام یک سروگردن از خیلیها بالاتر هستیم

آیت الله جوادی آملی با تأکید بر ضرورت سامان پذیرفتن دانشگاه های کشور براساس علم و دانش، گفت: زمانی دانشگاه، اسلامی خواهد شد که براساس علم سامان پذیرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با حضور در مسجد احمدآباد شهرستان دماوند، با حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد. 
 
آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه برای اسلامی شدن دانشگاه باید دانش، اسلامی باشد، افزودند: اسلامی شدن دانشگاه یک راه دارد و دیگر هیچ و راهش این است که دانش آن اسلامی باشد و سایر مسایل امور فرعی است. 
 
ایشان بر ضرورت شناخت تفاوتهای اعمال دینی با علم دینی بیان داشتند: اموری چون داشتن نمازخانه، برگزاری نماز جماعت و تفکیک جنسیتی اعمال دینی است و نه علم دینی. درس خواندن برای رضای خدا و مسایلی که عنوان کردم دانشگاه را اسلامی نمی کند و علم دینی تنها چیزی است که دانشگاه را اسلامی می کند. 
 
ایشان با بیان اینکه دانشگاه اگر اسلامی باشد برای مملکت و نظام مفید است، اظهارداشتند: ما باید حواس خود را جمع کنیم و بدانیم زمانی دانشگاه برای مملکت مفید خواهد بود که اسلامی باشد. مسایلی چون نمازخانه، تقلب نداشتن در امتحانات و اینکه خروجی دانشگاه به سود مملکت باشد فرعی است، وظیفه یک مسلمان اجرای آنهاست اما دانشگاه را اسلامی نمی کند، تنها چیزی که دانشگاه را اسلامی می کند دانش اسلامی است. 
 
آیت الله جوادی آملی در بخش دیگری از سخنانشان تصریح کردند: ما هر چه کشیدیم از بیگانه بوده اما همیشه به برکت اسلام یک سروگردن از خیلی ها بالاتر هستیم. جنگ جهانی اول و دوم را آنها راه اندازی کردند و حاصل کارشان کشته شدن میلیون ها آدم بود و ما هیچ گاه چنین کارهایی را نکرده ایم. اینکه می بینید امروز آنها دم از دموکراسی می زنند به خاطر همین آدم کشیهاست و تا کجا می خواهند جنگ کنند. چه ۱+۵ چه ۲+‌‌۳ اینها از بس آدم کشته اند خسته شده اند و الان هم هرچه جنگ است از سوی همینها رخ می دهد. 
 
در ابتدای دیدار، حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گزارش کاملی را از اقدامات انجام شده در دانشگاه علامه طباطبایی ارائه داد و از حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی تقاضا کرد تا پیامی را برای همایش انسان شناسی این دانشگاه که در آینده برگزار می شود صادر فرمایند. 
کد مطلب 2316780

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