مرور انتفاضه هاي عربي با نگاه به فلسفه تاريخ در یک کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، رایزنی فرهنگی ایران در لبنان در تازه‌ترین گزارش خود از تازه‌های نشر عربی به معرفی و بررسی کتاب «انتفاضه‌های عربي با نگاه به فلسفه تاريخ» اثر «هاشم صالح» پرداخته است.

انتفاضه‌های عربی فرهيختگان عرب و غير عرب را متحير کرد، چرا که پس از سالهای طولانی توانست رژيم‌های فاسد و سرکش را سرنگون کرده و شميم آزادی را در همه جا پراکنده کند. اما به نظر می‌رسد جواناني که با زحمات خود اين نتايج را بدست آوردند خود بهره‌مند از آن نشده و ديگران مانند اخوان المسلمين و سلفی‌ها ثمره اين انتفاضه‌ها را ربودند. آيا همانگونه که برخي می‌گويند بهار عربی به يک خزان عربی تبديل شده است؟

اين کتاب تلاش دارد تا با نگاه عميق فلسفي و دراز مدت به اين مسئله بپردازد و به اين پرسشها پاسخ دهد که چرا انتفاضه‌های عربي بيشتر به انقلاب‌های ديني شباهت دارند تا به انقلاب‌های لائيک؟ آيا به اين معناست که پيش از اين انقلاب‌ها، روشنگری ديني لازم صورت نگرفته، لذا آنان در دامان اصول گرايان افتادند؟ و آيا انقلاب فرانسه که با آزادي و نوگرائی همراه بود پيش از آن فلاسفه اين کشور در آماده سازی اين انقلاب نقش داشته‌اند؟ که توانستند از مانع اصولگرايان مسيحي عبور کنند؟ و آيا اين امر همان چيزی نيست که انتفاضه‌های عربي نيازمند آن هستند؟

اين کتاب در هجده فصل با عناوين کلي ذيل تنظيم شده است:

انتفاضه‌های عربي و تسويه حساب‌های تاريخي؛ انتفاضه‌های عربي از نگاه فلسفي؛ انسداد تاريخي و بسته بودن معارف آسماني؛ فرهيختگان عرب و مشکل طائفه گرائي؛ دادگاه‌های تفتيش عقايد؛ نظريه توطئه؛ «محمد ارکون» و فلسفه سياسي اسلام؛ روح«ادوارد سعيد» بر فضای بهارعربی در حال پرواز است؛ فلاسفه روشنفکر و برداشت‌های انساني؛ آيا روشنفکری انقلاب فرانسه را به وجود آورد؛ پايان شرق گرائي؛ هزينه سنگين آزادي؛ هيچ انقلاب سياسی رخ نخواهد داد مگر آنکه پيش از آن انقلابي روشنگرا بوجود آيد؛انقلاب‌های عربي در آينه غربي‌ها؛ نگرانی‌های اعراب؛ نوشته‌ها و نگاه‌های ديگران به انتفاضه‌های عربي؛ امين معلوف نويسنده‌ای جهانی و انديشمندی روشنفکر.

«انتفاضه‌های عربي با نگاه به فلسفه تاريخ» اثر نويسنده سوری مقيم فرانسه «هاشم صالح» است که انتشارات دار الساقی در بيروت کتابی آن را در 350 صفحه در بيروت منتشر کرده است.