ایرادات شورای نگهبان به طرح بیمه بیکاری رفع شد/ تغییرات در تعریف مشمولان بیمه بیکاری

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نمایندگان مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان به این طرح ماده ای از آن را حذف کردند.

بر اساس این ماده بیکار مشمول بیمه بیکاری، بیمه شده ای است که رابطه کاری وی با کارفرما بدون میل و اراده او قطع شده و خود متقاضی کار است.

علاوه بر این، تبصره ای از ماده دیگری از این طرح نیز حذف شد. این تبصره اعلام می داشت واجدان شرایط بیمه بیکاری که مدت بیمه بیکاری آنها منقضی شده است در صورت داشتن شرایط برابر مقررات این فصل مورد حمایت قرار می گیرند.

همچنین ماده دیگری از این طرح نیز اصلاح شد.

بر اساس این ماده مقرر شد منابع مورد نیاز اجرای قانون بیمه بیکاری با پیش بینی در قوانین بودجه از محل 50 درصد درآمدهای موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 88 تامین شود.

همچنین 90 درصد درآمد حاصل از دریافت خسارات و جریمه های ناشی از اشتغال اتباع خارجی بدون مجوز و کودکان و نوجوانان کمتر از 15 سال و کمک های مردمی و سازمان های حمایتی داخلی و خارجی مانند بانک جهانی برای این منظور اختصاص می یابد.

بر اساس تبصره این ماده دولت مکلف شد ترتیبی اتخاذ نماید که در سال 93 به تناسب منابع پیش بینی شده بیکاران متقاضی کار در کشور بر اساس اولویت های زیر از بالاترین امتیاز تحت پوشش قرار گیرند و به تدریج در صورت پیش بینی در قوانین بودجه سالهای بعد با اجرای مقررات این قانون به کلیه افراد واجد شرایط تعمیم یابد.

پرداخت کمک هزینه بیکاری با در نظر گرفتن اولویت های زیر آغاز می شود و سپس به سایر بیکاران متقاضی کار تسری می یابد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را نیز رفع کردند.