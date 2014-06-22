مأموریت دانشگاه فرهنگیان پرورش معلم اثرگذار است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مهرمحمدی در نشست مشترک شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش و هیات رئیسه دانشگاه که شب گذشته در سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، در ابتدا با اشاره به تدوین برنامه راهبردی دانشگاه گفت: طی چند ماه گذشته با تشکیل کارگروه، کار تدوین برنامه راهبردی دانشگاه را به عنوان برنامه زیربنایی انجام دادیم و اکنون در مرحله جمع‎بندی هستیم.

وی ادامه داد: در برنامه راهبردی، مأموریت و چشم‎انداز ما در 9 بند، چالش‎ها در 12 بند، هدف‎های کلان در 5 محور، راهبردهای کلان در 10 محور، هدف های عملیاتی در 17 محور و راهکارهای کلان در 72 محور شناسایی شده و در حال تدوین شاخص‎های کمی هستیم تا کار تدوین برنامه ی راهبردی به اتمام رسد. همچنین فرآیند توسعه کمی دانشگاه که با پذیرش دانشجو ارتباط مستقیم دارد، جمع‎بندی شده تا به عنوان پیوست برنامه راهبردی دانشگاه ارائه دهیم.

مهر محمدی، افزود: تمرکز ما بر کیفیت است و معتقدیم دانشگاه فرهنگیان دانشگاهی در خدمت آموزش و پرورش است. اما این خدمت در درجه نخست در کیفیت تبلور پیدا می‎کند، نه در کمیت. اگر نتوانیم پاسخگوی گستره ی نیاز وسیع آموزش و پرورش به نیروی انسانی باشیم و پوشش 100 درصدی داشته باشیم، باید بتوانیم آن بخش از نیازهای آموزش و پرورش که تأمین می‎کنیم، کیفیت لازم را داشته باشد. همانطور که در شعار چشم‎انداز دانشگاه هم آمده که دانشگاه فرهنگیان باید بتواند رکن تحول و تعالی در آموزش و پرورش باشد، تأمین نیروی انسانی باکیفیت‎‏های لازم، به صواب نزدیک‎تر است و منافع ملی کشور هم در گرو این است که دانشگاه فرهنگیان بتواند خدمات کیفی در تأمین منابع انسانی به آموزش و پرورش ارائه دهد.

وی در ادامه به چالشهای 12گانه دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و افزود: تربیت معلم در زیر چتر سازمانی یک نهاد آکادمیک یکی از موضوعات قابل بحث است. اگر چه در مراکز تربیت معلم، بسیاری اتفاقات مثبت در نگرش‎ها و رویه‎ها وجود داشته، اما نیاز به نوسازی در این موضوع احساس می‎شود. لذا یکی از چالش‎های ما این است که در راستای برخی تحولات با بعضی از مقاومت‎ها که ریشه در سنت تربیت معلم دارد، مواجه هستیم.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با اشاره به محدودیت زیرساختها برای تربیت معلم در تراز جمهوری اسلامی ایران اعم از منابع انسانی، فضای کالبدی و تجهیزات و عدم تناسب آن با مأموریت دانشگاه فرهنگیان"پرورش معلمی اثرگذار"، به عنوان چالش دیگر دانشگاه نام برد و اضافه کرد: مواردی همچون لزوم جذب استعدادهای برتر جامعه به دانشگاه فرهنگیان؛ سطح نازل مشارکت عوامل و نهادهای سهیم و مؤثر و لزوم تعهد به تکوین شخصیت چند وجهی معلمان با رویکرد شایسته محوری؛ ناهمسویی جریان تربیت نیروی انسانی متخصص در آموزش عالی کشور و ضرورت تأمین کادر علمی مورد نیاز دانشگاه با اختصاصات فرهنگی، تربیتی، علمی و آموزشی، حاکمیت مدیریت تحکمی و غیراقناعی در برخی سطوح دانشگاه و لزوم ایفای نقش رهبری تحولی و تربیتی توسط مدیران؛ کاهش ظرفیتهای بالقوه و بالفعل دانشگاههای کشور به ویژه در حوزه علوم تربیتی با نقش تعیین شده برای دانشگاه فرهنگیان به عنوان تنها منبع تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش و ضرورت استفاده از این ظرفیتها در مدیریت تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز؛ نگاه درجه دومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاههای دستگاهی و مأموریت‎گرا در مقایسه با دانشگاه‎های جامع و تخصصی و ضرورت برخورداری از نگاه حمایتی و تسهیل‏ گر برای طی مدارج توسعه و نگاه غالب در آموزش و پرورش به دانشگاه به عنوان سازمان وابسته تشکیلاتی و ضرورت برخورداری از استقلال مدیریتی به عنوان یک نهاد آموزش عالی؛ از جمله چالش‎های پیش روی ما در دانشگاه فرهنگیان است.

وی افزود: اعتقاد ما بر این است که رسیدن دانشگاه فرهنگیان به تراز درجه اول کشور و منطقه مستلزم این است که نگاه آموزش و پرورش به دانشگاه فرهنگیان به عنوان دنباله تشکیلاتی مدیران خود قدری تغییر پیدا کند.