مأموریت دانشگاه فرهنگیان پرورش معلم اثرگذار است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مهرمحمدی در نشست مشترک شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش و هیات رئیسه دانشگاه که شب گذشته در سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، در ابتدا با اشاره به تدوین برنامه راهبردی دانشگاه گفت: طی چند ماه گذشته با تشکیل کارگروه، کار تدوین برنامه راهبردی دانشگاه را به عنوان برنامه زیربنایی انجام دادیم و اکنون در مرحله جمعبندی هستیم.
وی ادامه داد: در برنامه راهبردی، مأموریت و چشمانداز ما در 9 بند، چالشها در 12 بند، هدفهای کلان در 5 محور، راهبردهای کلان در 10 محور، هدف های عملیاتی در 17 محور و راهکارهای کلان در 72 محور شناسایی شده و در حال تدوین شاخصهای کمی هستیم تا کار تدوین برنامه ی راهبردی به اتمام رسد. همچنین فرآیند توسعه کمی دانشگاه که با پذیرش دانشجو ارتباط مستقیم دارد، جمعبندی شده تا به عنوان پیوست برنامه راهبردی دانشگاه ارائه دهیم.
مهر محمدی، افزود: تمرکز ما بر کیفیت است و معتقدیم دانشگاه فرهنگیان دانشگاهی در خدمت آموزش و پرورش است. اما این خدمت در درجه نخست در کیفیت تبلور پیدا میکند، نه در کمیت. اگر نتوانیم پاسخگوی گستره ی نیاز وسیع آموزش و پرورش به نیروی انسانی باشیم و پوشش 100 درصدی داشته باشیم، باید بتوانیم آن بخش از نیازهای آموزش و پرورش که تأمین میکنیم، کیفیت لازم را داشته باشد. همانطور که در شعار چشمانداز دانشگاه هم آمده که دانشگاه فرهنگیان باید بتواند رکن تحول و تعالی در آموزش و پرورش باشد، تأمین نیروی انسانی باکیفیتهای لازم، به صواب نزدیکتر است و منافع ملی کشور هم در گرو این است که دانشگاه فرهنگیان بتواند خدمات کیفی در تأمین منابع انسانی به آموزش و پرورش ارائه دهد.
وی در ادامه به چالشهای 12گانه دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و افزود: تربیت معلم در زیر چتر سازمانی یک نهاد آکادمیک یکی از موضوعات قابل بحث است. اگر چه در مراکز تربیت معلم، بسیاری اتفاقات مثبت در نگرشها و رویهها وجود داشته، اما نیاز به نوسازی در این موضوع احساس میشود. لذا یکی از چالشهای ما این است که در راستای برخی تحولات با بعضی از مقاومتها که ریشه در سنت تربیت معلم دارد، مواجه هستیم.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان با اشاره به محدودیت زیرساختها برای تربیت معلم در تراز جمهوری اسلامی ایران اعم از منابع انسانی، فضای کالبدی و تجهیزات و عدم تناسب آن با مأموریت دانشگاه فرهنگیان"پرورش معلمی اثرگذار"، به عنوان چالش دیگر دانشگاه نام برد و اضافه کرد: مواردی همچون لزوم جذب استعدادهای برتر جامعه به دانشگاه فرهنگیان؛ سطح نازل مشارکت عوامل و نهادهای سهیم و مؤثر و لزوم تعهد به تکوین شخصیت چند وجهی معلمان با رویکرد شایسته محوری؛ ناهمسویی جریان تربیت نیروی انسانی متخصص در آموزش عالی کشور و ضرورت تأمین کادر علمی مورد نیاز دانشگاه با اختصاصات فرهنگی، تربیتی، علمی و آموزشی، حاکمیت مدیریت تحکمی و غیراقناعی در برخی سطوح دانشگاه و لزوم ایفای نقش رهبری تحولی و تربیتی توسط مدیران؛ کاهش ظرفیتهای بالقوه و بالفعل دانشگاههای کشور به ویژه در حوزه علوم تربیتی با نقش تعیین شده برای دانشگاه فرهنگیان به عنوان تنها منبع تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش و ضرورت استفاده از این ظرفیتها در مدیریت تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز؛ نگاه درجه دومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاههای دستگاهی و مأموریتگرا در مقایسه با دانشگاههای جامع و تخصصی و ضرورت برخورداری از نگاه حمایتی و تسهیل گر برای طی مدارج توسعه و نگاه غالب در آموزش و پرورش به دانشگاه به عنوان سازمان وابسته تشکیلاتی و ضرورت برخورداری از استقلال مدیریتی به عنوان یک نهاد آموزش عالی؛ از جمله چالشهای پیش روی ما در دانشگاه فرهنگیان است.
وی افزود: اعتقاد ما بر این است که رسیدن دانشگاه فرهنگیان به تراز درجه اول کشور و منطقه مستلزم این است که نگاه آموزش و پرورش به دانشگاه فرهنگیان به عنوان دنباله تشکیلاتی مدیران خود قدری تغییر پیدا کند.
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