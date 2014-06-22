تصادف در محور باغین- سیرجان منجر به کشته و زخمی شدن 5 نفر شد

سرگرد مهدی نامدار گوهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز در ساعت چهار و 20 دقیقه بامداد یک دستگاه تریلر نفت کش با یک دستگاه پرداید برخورد کرده و منجر به واژگونی این خودرو می شود.

وی از متواری شدن راننده تریلر بعد از این سانحه خبر داد و افزود: بعد از وقوع سانحه سرنشینان پراید در ماشین گرفتار شده و تنها سه سرنشین عقب خودروی گفته شده موفق به پیاده شدن از ماشین می شوند.

سرهنگ نامدار گوهری تصریح کرد: در این حین خودروی 405 که در این مسیر در حال تردد بود با خودروی پراید برخورد کرده و منجر به آتش گرفتن پراید شد.

این مسئول از فوت دو سرنشین جلویی خودروی پراید بر اثر آتش سوزی خبر داد و افزود: سه سرنشین دیگر این خودرو مجروح شده و به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل شده اند.

وی یادآور شد: سرنشینان خوروی 405 جراحت چندانی برنداشته و حال آنها مساعد است.

فرمانده پلیس راه باغین با اشاره به اینکه علت این سانحه در دست بررسی است، افزود: عدم رعیات قوانین راهنمایی و رانندگی باعث بروز چنین و عزادار شدن خانواده‌ها می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تبعات ناشی از بی‌دقتی‌ها و سهل انگاری در هنگام رانندگی را جبران ناپذیر دانست و بیان داشت: تعدی از سرعت مطمئنه، سبقت‌های غیرمجاز، عدم رعایت فاصله با خودروی جلویی، عدم توجه به جلو و خوردن و آشامیدن حین رانندگی از مهم ترین علت های بروز تصادفات هستند.