رسانه ها برای مشارکت در آرشیو سازی نشریات محلی اردبیل دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این دعوت در حالی صورت می گیرد که اخباری مبنی بر عدم آرشیو سازی نشریات محلی اردبیل و تاکید بر ضرورت این مهم برای اولین بار از سوی خبرگزاری "مهر" طی روزهای گذشته منتشر شده بود.

علاوه بر این پیگیری این خبر از سوی "خبرگزاری مهر" در قالب گفتگو با مدیران مطبوعاتی ارشاد اسلامی استان و نیز فعالان رسانه ای اردبیل بازتاب های مثبتی در پی داشته که در نتیجه آن، نهاد کتابخانه از اجرای طرح آرشیوسازی نشریات محلی در قالب جدید خبر داده است.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان در جلسه ای که صبح یکشنبه به همین منظور در کتابخانه مرکزی اردبیل برگزار می شد، از تلاش این مجموعه نسبت به آرشیو سازی از نشریات بومی استان اردبیل خبر داد.

داریوش سفیدی بابیان اینکه کتابخانه مرکزی اردبیل به عنوان مهمترین مرکز فرهنگی استان، باید به لحاظ منابع اطلاعات عمومی غنی باشد، افزود: در همین راستا قصد داریم تا با همکاری نشریات استان، نسبت به آرشیو سازی منظم از مطبوعات محلی اقدام کنیم.

وی افزود: در حال حاضر مکاتباتی با نشریات و خانه مطبوعات استان در حال انجام است تا مدیران مسئول را نسبت به مشارکت در این طرح کار و ارائه سه نسخه از هر نسخه منتشره به کتابخانه مرکزی اردبیل دعوت کنیم.

این مسئول نشریات استان را نماینده افکار عمومی دانست و تصریح کرد: مطبوعات با توجه به انعکاس اخبار و تحلیل رویدادها، منبع غنی در خصوص شناسه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر جامعه محسوب شده و در طول زمان، مطالب آنها یکی از مهمترین منابع جهت مطالعه پژوهشگران محسوب می شوند.

سفیدی، با تأکید بر اینکه آرشیو سازی نشریات در کتابخانه مرکزی نیازمند همکاری جدی اصحاب رسانه است، از مدیران مسئول مطبوعات محلی خواست تا با ارسال منظم سه نسخه از هر شماره منتشر شده، کتابداران را در اجرای این طرح فرهنگی یاری کنند.