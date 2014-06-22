امنیت لازمه توسعه جامعه است/ تلاش ناجا برای کاهش معضلات اجتماعی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر امان‌الهی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اظهار داشت: خدا را شاکرم در استان کرمانشاه و در جمع مردم صمیمی آن به وظیفه خطیر و خاص که همان ارتقای امنیت و آرامش است عمل می‌کنم.

وی افزود: پیشرفت، رشد و شکوفایی در همه جوامع انسانی و اجتماعی بر پایه ایجاد امنیت است.

فرمانده جدید انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد: امنیت نقش بسزایی در توسعه ابعاد مختلف جامعه چون، فرهنگ، اقتصاد و... دارد. امروز گستردگی نقش امنیت در تمام حوزه‌ها مشخص است و تحقق امنیت با تلاش پلیس امکان‌پذیر خواهد بود.

وی تصریح کرد: افزایش دانش امنیتی و دانش و شناخت افراد در تحقق امنیت مطلوب و جلوگیری از وقوع جرم بسیار موثر است.

امان‌الهی ادامه گفت: برای تحقق مواردی که در حکمم آمده تلاش خواهم کرد و با قاطعیت برای ایجاد تعاملو اثر بخشی سایر اقشار فعالیت خواهم کرد.

وی افزود: سرمایه‌های انسانی و اجتماعی لازمه هر پیشرفتی هستند و پیشرفت نیز در گروه امنیت پایدار است که امیدوارم بتوانم با کمک همکارانم در این راستا گام برداریم و برخورد با معضلات اجتماعی و جرائمی که برای عموم مضر هستند را با اقتدار انجام دهیم.

ناجا مشکلات اجتماعی کرمانشاه را به حداقل ممکن برساند

در ادامه استاندار کرمانشاه عدم تناسب رشد جمعیت و مشکلاتی چون فقر و مواد مخدر و هم‌چنین جرایمی چون سرقت را نشات گرفته از عقب‌ماندگی‌های ناشی از اثار جنگ در استان کرمانشاه برشمرد و گفت: امیدواریم با تلاش ناجا مشکلات موجود به حداقل ممکن برسد و استانداری در این راه همواره در کنار ناجا خواهد بود.

ابراهیم رضایی بابادی افزود: امیدواریم در پرتو امنیت پایدار استان، شاهد توسعه و جهش استان باشیم.

لازم به ذکر است، طی حکم فرمانده انتظامی کشور منوچهر امان‌الهی برای سه سال به فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه منصوب و از زحمات سردار کریم کشوری تقدیر شد.