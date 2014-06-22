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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۶

اسبقیان:

تغییر زمان تور دوچرخه سواری از خرداد به اردیبهشت/ تجربیات خوبی در این دوره کسب کردیم

تغییر زمان تور دوچرخه سواری از خرداد به اردیبهشت/ تجربیات خوبی در این دوره کسب کردیم

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیر بیست و نهمین دوره تور دوچرخه سواری ایران (آذربایجان) با بیان اینکه در این دوره از مسابقات تجربیات خوبی به دست آوردیم گفت: زمان برگزاری تور ایران از خرداد ماه به اردیبهشت ماه تغییر می کند.

 به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان صبح یکشنبه در نشست سرپرستان و مربیان تیم های خارجی و داخلی شرکت کننده در تور دوچرخه سواری گفت:زمان برگزاری تور از خرداد ماه به اردیبهشت ماه انتقال خواهد یافت.

وی در همین راستا با بیان اینکه اردیبهشت ماه بهترین زمان برگزاری مسابقات است اظهار داشت: درخواست خود را در اسرع وقت به اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری منعکس می کنیم.

اسبقیان در بخش دیگری از سخنان خود کسب تجربه را بهترین عامل برای پیشرفت تور دوچرخه سواری ایران عنوان کرد و گفت: سعی می کنیم که با استفاده از تجربیاتی که در این دوره از مسابقات به دست آوردیم و با استفاده از نظرات، انتقادات و پیشنهادات مطرح شده تورهای بعدی را به بهترین شکل ممکن برگزار کنیم.

 



 
 

 

کد مطلب 2316824

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