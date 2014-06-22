تغییر زمان تور دوچرخه سواری از خرداد به اردیبهشت/ تجربیات خوبی در این دوره کسب کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان صبح یکشنبه در نشست سرپرستان و مربیان تیم های خارجی و داخلی شرکت کننده در تور دوچرخه سواری گفت:زمان برگزاری تور از خرداد ماه به اردیبهشت ماه انتقال خواهد یافت.

وی در همین راستا با بیان اینکه اردیبهشت ماه بهترین زمان برگزاری مسابقات است اظهار داشت: درخواست خود را در اسرع وقت به اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری منعکس می کنیم.

اسبقیان در بخش دیگری از سخنان خود کسب تجربه را بهترین عامل برای پیشرفت تور دوچرخه سواری ایران عنوان کرد و گفت: سعی می کنیم که با استفاده از تجربیاتی که در این دوره از مسابقات به دست آوردیم و با استفاده از نظرات، انتقادات و پیشنهادات مطرح شده تورهای بعدی را به بهترین شکل ممکن برگزار کنیم.







