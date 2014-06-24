اکبر توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: با توجه به تکمیل ظرفیت بهشت زهرا طی دو سال آینده باید از اکنون در مورد زمین مورد نیاز برای احداث گورستان جدید تعیین تکلیف شود که تحقق این امر نیازمند همکاری همه ارگان ها از جمله دولت و وشورای شهر تهران است .

وی ادامه داد: چندین گزینه برای احداث آرامستان جدید تهران مطرح است که درحال بررسی زمین های پیشنهادی برای انتخاب بهترین مکان هستیم.

توکلی اضافه کرد: چنانچه زمین در اختیار ما قرار گیرد طی دو سال می توانیم زیر ساختهای لازم برای ایجاد ارامستان جدید پایتخت را فراهم کرده و آن را به بهره برداری برسانیم.

به گفته وی، دسترسی و نزدیک بودن آرامستان جدید از مهم ترین ویژگیهای زمین انتخابی است که امیدواریم آرامستان جدید نیز در نزدیکی بهشت زهرا باشد .