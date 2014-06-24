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۳ تیر ۱۳۹۳، ۸:۵۰

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا:

بررسی گزینه‌های جدید آرامستانهای پایتخت/ دوساله گورستان جدید را آماده می کنیم

بررسی گزینه‌های جدید آرامستانهای پایتخت/ دوساله گورستان جدید را آماده می کنیم

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا با اشاره به تکمیل ظرفیت بهشت زهرا تا سال 95 گفت: باید هر چه سریعتر زمین برای احداث گورستان جدید پایتخت در اختیار ما قرار گیرد تا بتوانیم طی دو سال نسبت به احداث آرامستان جدید اقدام کنیم.

اکبر توکلی  در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: با توجه به تکمیل ظرفیت بهشت زهرا طی دو سال آینده باید از اکنون در مورد زمین مورد نیاز برای احداث گورستان جدید تعیین تکلیف شود که تحقق این امر نیازمند همکاری همه ارگان ها از جمله دولت و وشورای شهر تهران است .

وی ادامه داد: چندین گزینه برای احداث آرامستان جدید تهران مطرح است که درحال بررسی زمین های پیشنهادی برای انتخاب بهترین مکان هستیم.

توکلی اضافه کرد: چنانچه زمین در اختیار ما قرار گیرد طی دو سال می توانیم زیر ساختهای لازم برای ایجاد ارامستان جدید پایتخت را فراهم کرده و آن را به بهره برداری برسانیم.

به گفته وی، دسترسی و نزدیک بودن آرامستان جدید از مهم ترین ویژگیهای زمین انتخابی است که امیدواریم آرامستان جدید نیز در نزدیکی بهشت زهرا باشد .

کد مطلب 2316828

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