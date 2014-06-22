اعلام برنامه همایش مطالعات اجتماعی فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر،، دکتر حسین ابراهیم‌آبادی دبیر علمی همایش مطالعات اجتماعی فناوری ضمن بیان این خبر گفت: استادان حوزه علوم اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این نشست هشت ساعته شرکت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه 12 مقاله در نشست‌های مختلف این همایش ارائه می‌شوند، خاطر نشان کرد: دو سخنرانی برای افتتاحیه و اختتامیه نیز در نظر گرفته شده و دبیر اجرایی همایش مطالعات اجتماعی فناوری دکتر رضا صمیم، عضو هیات علمی پژوهشکده است.

برنامه کامل همایش

ساعت 8 ـ 8:15 پذیرش

ساعت 8:15 تا 8:30 قرآن و سرود

ساعت 8:30 تا 8:45 سخنرانی افتتاحیه؛ دکتر سیدضیاء هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ساعت 8:45 تا 9 سخنرانی دبیر علمی همایش دکتر حسین ابراهیم‌آبادی

ساعت9 تا 9:15 سخنرانی دکتر صدیق، مشاور محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

نشست اول؛ ساعت 9:15 تا 10:45

دکتر سید محمود نجاتی‌حسینی/ فلسفه اجتماعی فناوری

دکتر مرتضی بحرانی/ استلزامات سیاسی مطالعات اجتماعی علم و فناوری

دکتر رضا صمیم/ پیرامون امکان تأسیس مطالعات اجتماعی فناوری در ایران

ساعت 10:45 تا 11 پذیرایی

نشست دوم؛ ساعت11 تا 12:30

دکتر سیدمحمدامین قانعی‌راد/ دو چهره ژانوس فناوری

دکتر مقصود فراستخواه/ تأملی در اجتماعی شدن فناوری

دکتر حسین ابراهیم‌آبادی/ بایسته‌های تحقق برنامه‌های پژوهشی مشترک در مطالعات اجتماعی فناوری

ساعت 120:30 تا 14نماز و ناهار

نشست سوم؛ ساعت 14 تا 14:30

اسمعیل خلیلی/ مسأله‌شناسی علم و فناوری در ایران

دکتر مصطفی تقوی/ فناوری به عنوان امر ناخود مختار دارای موجبیت

دکتر رضا ماحوزی/ بومی‌سازی فناوری در ایران: مسأله‌ای فلسفی یا اجتماعی

نشست چهارم؛ ساعت15:30 تا 17

دکتر لیلا فلاحتی/ بررسی رویکردهای نظری پیرامون رابطه‌ی جنسیت و فناوری

دکتر طاهره میرعمادی/ نقش روشنگری علوم اجتماعی در فرایند سیاستی علم، فناوری و نوآوری

دکتر جبار رحمانی/ فناوری و شبه فناوری: تأملی انسان‌شناختی بر دلالت های فناوری جادویی

ساعت17 تا 17:15 پذیرایی

ساعت 17:15 تا 17:45 سخنرانی اختتامیه؛ دکتر منوچهر آشتیانی

همایش در سالن کنفرانس پژوهشکده به نشانی خیابان پاسداران، خیابان گلستان یکم (شهید مومن‌نژاد)، شماره 124 از ساعت 8 تا 16 برگزار می‌شود و ورود دانشجویان دوره دکتری رشته‌های مرتبط به این نشست آزاد است.