اعلام برنامه همایش مطالعات اجتماعی فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر،، دکتر حسین ابراهیمآبادی دبیر علمی همایش مطالعات اجتماعی فناوری ضمن بیان این خبر گفت: استادان حوزه علوم اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این نشست هشت ساعته شرکت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه 12 مقاله در نشستهای مختلف این همایش ارائه میشوند، خاطر نشان کرد: دو سخنرانی برای افتتاحیه و اختتامیه نیز در نظر گرفته شده و دبیر اجرایی همایش مطالعات اجتماعی فناوری دکتر رضا صمیم، عضو هیات علمی پژوهشکده است.
برنامه کامل همایش
ساعت 8 ـ 8:15 پذیرش
ساعت 8:15 تا 8:30 قرآن و سرود
ساعت 8:30 تا 8:45 سخنرانی افتتاحیه؛ دکتر سیدضیاء هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ساعت 8:45 تا 9 سخنرانی دبیر علمی همایش دکتر حسین ابراهیمآبادی
ساعت9 تا 9:15 سخنرانی دکتر صدیق، مشاور محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
نشست اول؛ ساعت 9:15 تا 10:45
دکتر سید محمود نجاتیحسینی/ فلسفه اجتماعی فناوری
دکتر مرتضی بحرانی/ استلزامات سیاسی مطالعات اجتماعی علم و فناوری
دکتر رضا صمیم/ پیرامون امکان تأسیس مطالعات اجتماعی فناوری در ایران
ساعت 10:45 تا 11 پذیرایی
نشست دوم؛ ساعت11 تا 12:30
دکتر سیدمحمدامین قانعیراد/ دو چهره ژانوس فناوری
دکتر مقصود فراستخواه/ تأملی در اجتماعی شدن فناوری
دکتر حسین ابراهیمآبادی/ بایستههای تحقق برنامههای پژوهشی مشترک در مطالعات اجتماعی فناوری
ساعت 120:30 تا 14نماز و ناهار
نشست سوم؛ ساعت 14 تا 14:30
اسمعیل خلیلی/ مسألهشناسی علم و فناوری در ایران
دکتر مصطفی تقوی/ فناوری به عنوان امر ناخود مختار دارای موجبیت
دکتر رضا ماحوزی/ بومیسازی فناوری در ایران: مسألهای فلسفی یا اجتماعی
نشست چهارم؛ ساعت15:30 تا 17
دکتر لیلا فلاحتی/ بررسی رویکردهای نظری پیرامون رابطهی جنسیت و فناوری
دکتر طاهره میرعمادی/ نقش روشنگری علوم اجتماعی در فرایند سیاستی علم، فناوری و نوآوری
دکتر جبار رحمانی/ فناوری و شبه فناوری: تأملی انسانشناختی بر دلالت های فناوری جادویی
ساعت17 تا 17:15 پذیرایی
ساعت 17:15 تا 17:45 سخنرانی اختتامیه؛ دکتر منوچهر آشتیانی
همایش در سالن کنفرانس پژوهشکده به نشانی خیابان پاسداران، خیابان گلستان یکم (شهید مومننژاد)، شماره 124 از ساعت 8 تا 16 برگزار میشود و ورود دانشجویان دوره دکتری رشتههای مرتبط به این نشست آزاد است.
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