رئیس جمهور به رشوه خواری ها و پارتی بازی ها رسیدگی کند/ انتقاد از بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی سیدحسین نقوی‌حسینی، نماینده مردم ورامین و پیشوا در تذکری به رئیس جمهور گفت: درباره سلامت سازی نظام اداری کشور همگی اذعان دارند که در نظام اداری ما انحرافات بسیاری وجود دارد و رشوه خواری و پارتی بازی عمده مشکلات موجود است که رئیس جمهور باید به آن رسیدگی کند.

همچنین علیمحمد احمدی، نماینده مردم ایلام در تذکر به رئیس جمهور و وزیر ورزش و جوانان درباره تسهیل در پرداخت وام ازدواج گفت: اگرچه این وام مبلغ کمی است، اما می تواند بخشی از مشکلات سر راه جوانان را حل کند.

وی همچنین خطاب به وزیر اقتصاد افزود: با درایت دولت نرخ تورم کنترل و ثبات نسبی در اقتصاد ایجاد شده اما ما هدف گذاری کردیم که رشد نرخ اقتصادی سه درصد باشد. بنابراین باید یک سیاست اقتصاد پولی را دنبال کنیم و سیستم بانکی نیز شرایط لازم را برای رشد اقتصادی فراهم کند.

این نماینده مجلس همچنین در تذکر دیگری به وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: تلاش برای فروکش کردن دریافت مطالبات بانکی را از وزیر اقتصاد درخواست می کنیم، 20 درصد از مجموع نقدینگی کشور شامل همین معوقات است که امیدواریم وزیر اقتصاد و قوه قضائیه به طور جدی آن را پیگیری کنند.

احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: بانک مرکزی با هیات تحقیق و تفحص از صنعت و معدن همکاری نمی کند و اطلاعات لازم را در این باره ارائه نمی دهد که امیدواریم آقای سیف این مساله را پیگیری کند.

نماینده مردم قم در مجلس همچنین در تذکری به وزارت خارجه خواست که این وزارتخانه به وضعیت زندانیان خارج از کشور رسیدگی داشته باشد.