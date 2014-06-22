حسن عابدي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار كرد: خوشبختانه امير مهدي‌زاده به موفقيت‌هاي خود در اين رشته ورزشي ادامه داد و توانست با درخشش در پيكارهاي كاراته قهرماني دانشجويان جهان اين بار نيز براي نام قم و كشورمان اعتبار كسب كند و به يك مدال ارزشمند طلا دست يابد.

وي ياد آور شد: مهدي‌زاده اكنون افتخار قاره آسيا محسوب مي‌شود و به لطف خدا و همت و تلاشي كه همواره سرلوحه كار خود قرار داده توانست با غلبه بر تمامي رقبايي كه در اين جام پيش‌رو داشت بر سكوي نخست وزن منهاي 60 كيلوگرم ايستاده و قهرمان جهان شود.

رئيس هيئت كاراته استان قم با بيان اينكه مهدي‌زاده در سومین روز مسابقات كاراته قهمراني دانشجویان جهان به روي تاتامي رفت، اضافه كرد: خوشبختانه با درايت و تيزهوشي اين كاراته‌كاي توانمند تيم ملي دانشجويان كشورمان توانست اولين مدال طلاي خود را كسب كند.

وي با بيان اينكه امیر مهدی زاده کاراته کای شایسته قم با پیروزی مقابل تمامی حریفان خود بر سکوی نخست رقابت‌های قهرمانی دانشجویان جهان ایستاد و مدال طلا را بر گردن آویخت، تصريح كرد: مهدي‌زاده در اين مسابقات توانست حريف سرسخت برزيلي كه در سال‌هاي اخير همواره در بين رتبه‌هاي اول تا سوم رنكينگ كاراته‌كاهاي وزن منهاي 60 كيلوگرم جهان بوده را شكست بدهد.

عابدي بيان داشت: در سومین روز از نهمین دوره مسابقات کاراته دانشجویان جهان در مونته نگرو امیر مهدی زاده نماینده وزن منهای 60 کیلوگرم کشورمان پس از استراحت در دور اول، در نخستین مبارزه موفق شد سانتوز داگلاس کاراته‌کای نام‌دار و مطرح برزیلی را با نتیجه 7 بر 1 مغلوب كند.

وي عنوان داشت: مهدي‌زاده در ادامه اين رقابت‌ها در مصاف با حریفی از چین به برتری 7 بر صفر دست يافت و در ادامه تلاش خود براي كسب مدال از اين مسابقات، در مرحله نیمه نهایی مقابل آراگا دارنده 2 نشان برنز آسیا از ژاپن، پیش از پایان وقت قانونی 8 بر صفر برنده و راهی فینال شد.

رئيس هيئت كاراته استان قم ابراز داشت: امير مهدی زاده در مسابقه نهايي وزن منهاي 60 كيلوگرم و در تلاش براي كسب مقام قهرماني و نشان طلا، برابر احمد عبادالصادق از مصر 4 بر صفر پیروز شد و توانست نخستین نشان طلای تیم دانشجویان كشورمان را به دست بياورد.

وي ياد آور شد: در این وزن امیل پاولف از مقدونیه به همراه آراگای ژاپنی بر سکوی سوم ایستادند در حالي كه پاولف 2 ماه پیش در رقابت‌های قهرمانی اروپا در فنلاند مقتدرانه بر سکوی قهرمانی ایستاده و طلا گرفته بود و همگي از مهدي‌زاده شكست خوردند.

عابدي در پايان اظهار داشت: تا پایان دومین روز نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان نمایندگان کشورمان به یک مدال نقره و 3 مدال برنز دست یافته بودند و مهدي‌زاده اولين طلاي اين رقابت‌ها را كسب كرد، ضمن اينكه این مسابقات که از پنجشنبه آغاز شده امروز به پایان می‌رسد.

