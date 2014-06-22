به گزارش خبرنگار مهر، سامانه اشتراک نشریات کشور روز گذشته راه‌اندازی شد. طرحی که می‌تواند از طریق ارائه یارانه به مطبوعات زمینه اشتراک بیشتر را برای نشریات کشور فراهم آورد و به چرخه اقتصادی این نشریات کمک کند. بنا بر اعلام معاونت مطبوعاتی «متقاضیان می‌توانند با مراجعه به این سامانه الکترونیکی و استفاده از آن، نشریه مورد نظر خود را تا سقف 50 درصد تخفیف، مشترک شوند و آن را دریافت کنند.»

با این حال اجرایی شدن این طرح در حال حاضر دارای نواقص و مشکلاتی است که باید به قید فوریت برطرف شوند.

در گزارش زیر به برخی نواقص عمدتاً فنی این سامانه اشاره شده که با توجه به نوپا بودن آن، تا حدی طبیعی است و البته فرصت هم برای اصلاح آنها از سوی مسئولان مربوطه در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد باقی است.

در بخش «درباره ما» سامانه اشتراک نشریات کشور، اعلام شده که «توزیع نشریات در این طرح توسط مجریان بخش خصوصی (اپراتورهای توزیع) که هر یک گروهی از نشریات را پوشش می‌دهند، انجام می شود و مدیران و صاحبان امتیاز نشریات در صورت تمایل به بهره‌مندی از تسهیلات پیش‌بینی شده در این طرح می‌توانند با یکی از مجریان طرح (اپراتورهای توزیع) قرارداد منعقد کنند و سپس در این سامانه ثبت نام کنند تا در فهرست نشریات دارای تخفیف قرار گیرند.»

اما دقیقاً در همین مرحله متقاضیان با یک بن بست مواجه می‌شوند چون با اینکه نام سه مجری طرح یا همان اپراتورهای توزیع اعلام شده که عبارتند از «موسسه فرهنگی هنری سگال رسانه معاصر»، «خانه آفتاب‌نگاران ایرانیان (ایران مگزین)» و «کسب و کار» - مشخصات آنها اعلام نشده و قسمت مربوط به پست الکترونیک و شماره تلفن آنها خالی است.

با اینکه اطلاعات مربوط به این سه اپراتور و نحوه ارتباط گرفتن با آنها مبهم است، اعلام شده که با توسعه فعالیت این سامانه، مجریان جدید دارای توان و صلاحیت حرفه‌ای به مجموعه اپراتورهای توزیع اضافه خواهند شد.

همچنین با اینکه سامانه اشتراک نشریات کشور اقدام به ایجاد سرویس «ارتباط با ما» کرده، اما هیچ شماره تلفن یا پست الکترونیکی و یا ابزار دیگری برای اینکه متقاضیان بتوانند به پاسخ سوال‌هایشان برسند، اعلام نکرده و جای شماره تلفن نقطه چین (....) گذاشته شده است.

همچنین با اینکه فهرست نشریات برای استفاده متقاضیان اشتراک، بارگزاری شده اما باز هم آدرس و شماره تلفن و مشخصات نشریات اعلام نشده و این اطلاعات که برای مخاطبان تقریباً ضروری به نظر می‌رسد، مبهم است.

نکته دیگر اینکه علیرغم اعلام معاونت مطبوعاتی که «تاکنون حدود 100 نشریه (روزنامه، هفته نامه، ماهنامه و...) به عضویت این سامانه درآمده‌اند» تنها امکان مشترک شدن مخاطبان برای 69 نشریه فراهم است که از این تعداد زمینه انتشار 30 نشریه، فرهنگی، 10 نشریه، اجتماعی و خانوادگی، 3 نشریه، سیاسی، 8 نشریه، اقتصادی، 8 نشریه، دانش و فناوری، 1 نشریه ورزشی و 9 نشریه تخصصی و دانشگاهی است. هیچ نشریه‌ای هم با زمینه مذهبی برای اشتراک در این فهرست وجود ندارد.

همچنین با اینکه اعلام شده تخفیف‌ها برای اشتراک از زیر 10 درصد شروع می‌شود و تا 50 درصد هم ادمه دارد، تخفیف هیچ یک از نشریات بارگزاری شده، اعلام نشده است. از آنجا که مسئولان معاونت مطبوعاتی بارها از تخفیف 50 درصدی اشتراک نشریات در این طرح خبر داده و در واقع آن را ویژگی اصلی طرح سامانه اشتراک نشریات کشور اعلام کرده‌اند، مشخص نبودن میزان تخفیف بری نشریات موجود در فهرست این سامانه عجیب به نظر می‌رسد.

البته در همین خصوص اطلاعات جالبی به چشم می‌خورد؛ اینکه مخاطبان 5 نشریه، خردسالان، 21 نشریه، کودکان، 27 نشریه، نوجوانان، 43 نشریه، جوانان، 67 نشریه، بزرگسالان و 21 نشریه هم سالمندان هستند. همچنین قیمت 18 مورد از این نشریات زیر 1000 تومان، 12 مورد 1000 تا 2000 تومان، 32 مورد 2000 تا 5000 تومان و 7 مورد 5000 تا 10 هزار تومان است. هیچ نشریه ای هم با قیمت بالای 10 هزار تومان به اشتراک گذاشته نشده است.

نکته‌ای هم که درباره دوره انتشار نشریات به اشتراک گذاشته شده، وجود دارد این است که از این 69 نشریه، 13 مورد روزنامه، 16 مورد هفته‌نامه، 8 مورد دوهفته‌نامه، 27 مورد ماهنامه، 1 مورد دوماهنامه، 3 مورد فصلنامه و 1 مورد دوفصلنامه هستند. هیچ سالنامه‌ای هم در این فهرست به اشتراک گذاشته نشده است.

البته در قسمت مربوط به ثبت نام این سامانه که دارای دو قسمت مجزا یکی برای پذیرش مشترکین و یکی برای پذیرش صاحبان امتیاز است، شرایط عضویت و استفاده از تسهیلات تخفیف و ارسال رایگان نشریات، اعلام شده است که در قسمت مربوط به مشترکین، ضمن اعلام اینکه «مبلغ اشتراک نشریه بر اساس قیمت پشت جلد اولین شماره مورد اشتراک محاسبه می‌شود و در صورت افزایش قیمت نشریه در شماره‌های آتی، بهای اشتراک تا پایان دوره برای مشترکان، ثابت باقی خواهد ماند» اطمینان داده شده است که: «سامانه بر حسب آیین نامه موجود، مبلغ تسهیلات اشتراک را (تا 50 درصد قیمت اشتراک) از کل هزینه کم کرده و مابقی را مشترک می‌پردازد. حمایت معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی برای روزنامه‌ها تا سقف 5000 ریال و مجلات تا سقف 25000 ریال در هر شماره است. به طور مثال چنانچه بهای یک ماهنامه 40000 ریال باشد، نصف آن را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌پردازد و الباقی آن (20000 ریال) توسط مشترک پرداخت می‌شود و اما اگر بهای یک شماره ماهنامه‌ای 70000 ریال باشد، حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 25000 ریال است و الباقی آن 45000 ریال توسط مشترک پرداخت می‌شود».

همانطور که در ابتدای این گزارش اشاره شد برخی از این نواقص فنی و یقیناً قابل رفع و برخی هم نیازمند تمهید جدی‌تر برای رفع هستند و این انتظار وجود دارد که در آینده‌ای نزدیک برطرف شوند.