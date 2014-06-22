به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در حاشیه همایش روز ملی اصناف در جمع خبرنگاران گفت: مبارزه با فساد تصمیم راهبردی دولت است، چراکه فساد سیستمی در کشور شکل گرفته و گسترده شده است و بنابراین، باید قوه مجریه یک سیستم نظارتی را طراحی کند که البته تداخلی با عملکرد قوه قضاییه ندارد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: بر این اساس، تیمی 15 نفره از اعضای دولت بر روی گلوگاه‌های فساد متمرکز شده است تا آنها را شناسایی کرده و برای رفع آن تصمیم گیری کنند.

وی تصریح کرد: تمام مواردی که منجر به فسادهای عمده در سیستم اقتصادی کشور شده، با هماهنگی جدی با قوه قضائیه دنبال خواهد شد و نمونه آن نیز پرونده معروف نفتی است که فردی بیش از 8 تا 9 هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار گرفته است.

وی اظهار داشت: همکاری مناسبی میان دستگاه های اجرایی کشور و قوه قضاییه شکل گرفته تا بتوان این منابع را از دست فرد مذکور خارج کرد؛ اگرچه وی همچنان در زندان به سر می برد.

جهانگیری در پاسخ به این سئوال که آیا دولت مصوبه تصویب قیمت ها را تمدید خواهد کرد؟ گفت: دولت مصوبه ای برای تصویب قیمت نداشته و البته تصویب قیمت با روحیه دولت سازگار نیست که دستوری قیمت‌ها را پایین نگه دارد بلکه در مقطعی به دلیل اجرای هدفمندی یارانه ها از واحدهای تولیدی درخواست کردیم قیمت‌ها را افزایش ندهند.