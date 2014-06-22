شهردار بندرگز استیضاح می شود / صحن علنی شورای شهر به روی مردم بسته شد

فاضل جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام خبر تلاش اعضای شورای برای استیضاح شهردار بندرگز، گفت: جلسه علنی شورای شهر بندرگز شنبه ها برگزار می شود و از آنجا که قرار بود در جلسه این هفته استیضاح شهردار به رای گذاشته شود تعدای از شهروندان که مخالف این اقدام بودند برای حضور در جلسه علنی به شورای شهر آمدند.

وی با بیان این که مردم پس از حضور در مقابل شورا با در بسته رو به شدند، افزود: شنبه ساعت 4 بعد از ظهر جلسه استیضاح تشکیل شد و علی رغم تلاش اعضا برای برگزاری استیضاح، من قانون 73 قانون شوراها را متذکر شدم و گفتم که نمی توانید رای گیری کنید، زیرا امروز باید این طرح مصوب شود و بعد از آن 10 روز فرصت دارید تا جلسه استیضاح را برگزار کرده و رای گیری کنید.

وی ضمن بیان این که اعضای شورای بندرگز با این استناد قانونی، قانع شدند اعلام کرد که قرار شد جلسه رای گیری برای استضیاح امروز یکشنبه برگزار شود.

جهانشاهی اعلام کرد که قفل شدن در مطمعنا به دستور رئیس شورا بوده و افزود: من به آن ها گفتم مردم بیرون هستند و باید به آن ها پاسخ دهید، ولی آنها پاسخ دادند که ما امروز حوصله پاسخگویی نداریم و شورا را ترک کردند.

وی ادامه داد: اعضا بعد از این که از در شورا خارج شدند مردم به آن ها مراجعه کردند ولی آن ها سریع به سمت خودروهای خود رفتند و به نوعی متواری شند، آقای هادیان یکی اعضای شورا هم یک ساعت در ساختمان شورا حضور داشت تا مردم متفرق شوند و بعد بیرون آمد.

وی ریشه این مشکلات را به ماه قبل مرتبط دانست و گفت: تا 27 فروردین شهردار بندرگز شهردار ارزشمندی بود و در اولین جلسه بعد از عید نوروز اعضای شورای به دلیل خدمات ارزنده ایی که ایشان ارائه کردند تقدیر و تشکر شد.

وی ادامه داد: زمانی که شهردار با 3 نفر از نیروها به صلاحدید خودش قطع همکاری کرد، تیغ شورا به سمت شهردار نشانه رفت و از این کار وی انتقاد کرد؛ آنها در ابتدا خواستند شهردار که هر چه سریعتر نسبت به بازگرداندن این نیروها اقدام کند اما شهردار مقاومت کرد و گفت من شهردار مجموعه هستم و مدیریت شهر به عهده من است.

این عضو شورای شهر اضافه کرد: از این جا به بعد شورا مقابل شهردار قرار گرفت و آن ها موفق شدند دو عضو دیگر را همراه خود کنند.

وی خاطرنشان کرد: چهار نفر از اعضا 18 سوال را امضا کردند، من ، بعنوان نایب رئیس در تاریخ 18 خرداد ساعت 5 دعوت شدم به شورا اما 4 عضو دیگر جلسه را ساعت 4 بعد از ظهر و بدون حضور برگزار کردند.

نایب رییس شورای شهر بندرگز تصریح کرد: 18 خرداد سوالات مطرح شد، 19 خرداد سوالات از شهردار پرسیده شد؛ سوالاتی که 90 درصد آن ها به صورت کلی بود و هیچ مصداقی در آن دیده نشده بود، سوالاتی مثل سطحی نگری، ناکارآمدی مالی و انجام کارهای سلیقه ای و از این قبیل پرسیده شد.

وی گفت: در جلسه 29 خرداد جلسه پاسخ برگزار شد و شهردار در این جلسه که بیش از 2 ساعت طول کشید به خوبی به همه سوالات پاسخ داد، همه اعضا از شهردار تشکر کردند. به خصوص آقای هادیان که در ابتدا مخالف سوال بود اما بعدها به جمع پیوست.

وی اضافه کرد: آقای هادیان در آن جلسه گفت که احساس غرور می کنم که یک جوان بندرگزی به عنوان شهردار، یک شهر را این طور مدیریت می کند، اما من بنا دلایلی به چند پاسخ قانع نشدم و طرح استیضاح را ادامه می دهم.

وی با اعلام این که مردم به دفتر فرماندار مراجعه کرده اند و از ایشان کمک خواستند و مراتب اعتراض را اعلام کرده اند، ادامه داد: بندرگز شهری است که مدت ها بود شهردار بومی نداشت و حال مردم یک شهردار جوان بومی دیدند، اگر مردم بپرسید از وضعیت شهر راضی ، حتی همه پرسنل شهرداری راضی هستند.

این عضو شورای شهر بندرگز اظهار کرد: مهندس درزی، شهردار بندرگز، هیات علمی دانشگاه هستند و هنگام ورود 4 ماه حقوق عقب افتاده در شهرداری وجود داشت که علاوه بر پرداخت معوقات حقوق پرسنل را از آن به بعد به موقع پرداخت کردند.

وی تاکید کرد: متاسفانه یک سری مسائل شخصی جلوی پیشرفت شهر را گرفته است، آقای درزی با 3 رای انتخاب شد و 2 رای سفید بود.

وی تصریح کرد: روزی با آقای هادیان جلسه ای داشتیم و ایشان گفتند اگر زمانی من به استیضاح شهردار رای بدهم استعفایم را هم خواهم نوشت، من بندرگزی هستم و به استیضاح شهردار موفق بندرگزی رای نمی دهم اما حال می بینیم که اتفاقی دیگر افتاده است.

جهانشاهی اظهار کرد: این دوستان با افراد دیگری صحبت کردند و گزینه های دیگری هم دارند و می خواهند گزینه های خود را روی کار بیاورند.

در همین رابطه مدیرکل دفتر شهری و امور شوراهای استانداری گلستان، ضمن انتقاد از این اقدام گفت: جلسه علنی شورا باید به روی مردم باز باشد و قفل شدن ورودی شورا به روی مردم تخلف است.

عبدالرضا چراغعلی به مهر گفت: بر اساس قانون رأی در جلسات شورا علنی است و با بلند كردن دست و یا ورقه اخذ می‌شود ولی به تقاضای اكثریت مطلق اعضاء حاضر در جلسه ممكن است رأی با ورقه بصورت مخفی گرفته شود مگر در امور مالی، لیكن در انتخابات حتماً باید رأی مخفی گرفته شود.