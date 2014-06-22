انتقاد از برگزاری جشن بزرگداشت حافظ/ پیگیری وضعیت مهندس ربوده شده در سوریه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مقامات و مسئولان دولتی از سوی هیات رئیسه مجلس قرائت شد.

فاطمه آلیا، زهره طبیب‌زاده‌نوری، نادر قاضی‌پور، لاله افتخاری و نیره اخوان‌بی‌طرف به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره توضیح علت برگزاری مراسم مغایر با شئونات اسلامی با عنوان بزرگداشت حافظ تذکر دادند.

شریعت‌نژاد، نماینده مردم رامسر و تن کابن به رئیس جمهور درباره خسارت های وارده از برف سنگین در تنکابن رامسر و عباس آباد به کشاورزان تذکر داد.

نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه و علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران به وزیر اقتصاد درباره تسریع در اجرای مصوبات کارگروه اشتغال توسط هیات مدیره صندوق توسعه ملی و نیز به رئیس جمهور درباره تسریع در اجرای مواد 10 تا 12 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و تسریع در اجرای ماده 27 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز تسریع در استخدام معلمان پیش‌دبستانی، نهضت سوادآموزی و شرکتی تذکر داد.

علی ایرانپور، نماینده مردم مبارکه به وزیر کشور درباره لزوم توسعه توجه سازمان ثبت احوال به مشکلات مردم مبارکه و کاشانی، نماینده مردم زاهدان به وزیر نفت درباره تسریع در گازرسانی به شهرستان زاهدان و نیز نماینده تهران به وزیر دادگستری درباره تسریع در تصویب آئین نامه حمایت از خانواده تذکر دادند.

دارایی به وزیر راه و شهرسازی درباره توضیح خارج شدن چندین قطار از ریل و سلیمی نماینده دلیجان به وزیر آموزش و پرورش درباره توضیح علت عدم انجام تعهدات این وزارتخانه در قبال طرح های خیرساز و توضیح علت عدم تعیین تکلیف مربیان پیش‌دبستانی تذکر داد.

حسین زاده بحرینی و علیرضا محجوب به وزیر تعاون درباره علت بی توجهی به مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور و نیز محبی جلیلیان به وزیر کشور درباره علت حضور یکی از مدیران استانداری کرمانشاه در یک جلسه سیاسی خاص تذکر دادند.

زهره طبیب زاده نوری، نماینده مردم تهران به رئیس جمهور درباره توضیح علت تسهیل‌سازی حضور زنان در استادیوم های ورزشی به عنوان اولویت معاونت امور زنان ریاست جمهوری در حالی که معضل بیمه زنان خانه دار موجود است، تذکر داد.

فاطمه آلیا، سکینه عمرانی، علیرضا محجوب، حسین نقوی‌حسینی، زهره طبیب‌زاده‌نوری، مجتبی رحماندوست، سیدناصر موسوی‌لارگانی، خضری، سبحانی، رضایی، بشیری و رستمیان به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره توضیح علت عدم اجرای کامل قانون حمایت از معلولان و توجه به برنامه های همایشی و نمایشی تذکر دادند.

حسینی، نماینده قصر شیرین و سرپل ذهاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره شناسایی و جلوگیری از ادامه فعالیت سایت‌هایی که با انتشار مطالب کذب موجب تشویش اذهان عمومی می شوند و نیز درباره تسریع در رسیدگی به تعیین وضعیت مهندس پژمان که در سوریه ربوده شده است به وزیر امور خارجه تذکر داد.

محمد سلیمانی، نماینده مردم تهران در مجلس به رئیس جمهور درباره ضرورت تلاش بیشتر دولت در کنترل نقدینگی و رفع کم‌کاری در این حوزه تذکر داد.

لاله افتخاری، فاطمه آلیا، مهرداد بذرپاش و محمدرضا باهنر به رئیس جمهور درباره توضیح علت تصویب مصوبه هیات وزیران برای توقف تقسیمات کشوری تذکر دادند.

همچنین حلیمه آلی، زهره طبیب‌زاده‌نوری، فاطمه آلیا، لاله افتخاری، فاطمه رهبر، سکینه عمرانی، نیره اخوان‌بی‌طرف، بهمنی و میرگلوبیات به وزیر امور خارجه درباره تسریع در پیگیری وضعیت دیپلمات ربوده شده ایرانی در یمن تذکر دادند.

زهره طبیب‌زاده‌نوری به وزیر ورزش و امور جوانان درباره لزوم رسیدگی به وضعیت قهرمان رشته نجات غریق کشور تذکر داد.