اختصاص سهمیه در رشته های غیر مرتبط با زنان یا مردان از مشکلات دانشگاه ها است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر لزوم تدبر در امور تأکید کرد و گفت: بسیاری از مشکلات به وجود آمده در کشور برای این است که مسؤولان سلیقه ای عمل کرده و در انجام امور دور اندیشی ندارند.
وی برخی اشتباهات در نظام آموزش عالی را دلیل افزایش آمار بیکاری در کشور دانست و خاطر نشان کرد: نداشتن استاندارد لازم در مورد وسعت دانشگاه ها و تعداد دانشجوی هر دانشگاه یکی از معضلات سیستم آموزشی ماست.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: پذیرش دانشجو در رشته هایی که صنعت و اقتصاد و فرهنگ کشور به آن نیاز ندارد، باعث می شود، تعدادی جوان چندین سال از عمر و سرمایه خود را هزینه کنند و در آخر هیچ بازار کاری منتظر آن ها نباشد.
وی مدرک گرایی را یکی دیگر از مشکلات فرهنگی کشور دانست و گفت: گاهاً خانواده ای که برای تأمین مایحتاج روزانه خود دچار مشکل است با وام و قرض دختر خود را به دانشگاه می فرستد و پس از اخذ مدرک، ملاک آن ها برای ازدواج تغییر کرده، لذا سن ازدواج بالا می رود و آمار طلاق افزایش می یابد.
وی اختصاص سهمیه در رشته های غیر مرتبط با زنان یا مردان را از دیگر مشکلات دانشگاه های کشور برشمرد و گفت: پذیرش دانشجوی زن در رشته هایی چون عمران، راه و ساختمان، معدن و حقوق باعث می شود که زمانی که خانمی برای سونوگرافی به بیمارستان مراجعه می کند با کمبود کارشناس زن در این رشته روبرو شود.
آیت الله طباطبایی اختلاط زن و مرد در دانشگاه ها را عامل مفسده در اجتماع دانست و گفت: در ابتدای انقلاب به دلیل کمبود استاد و تجهیزات، امکان تفکیک جنسیت دانشگاه ها وجود نداشت، لیکن امروز و پس از گذشت بیش از 35 سال از پیروزی انقلاب دیگر بهانه ای برای اختلاط زن و مرد در دانشگاه ها نداریم.
وی گفت: باید در دانشگاه به گونه ای برنامه ریزی شود، که کمتر وقت دانشجویان در دانشگاه به بطالت بگذرد، لذا می توان سه روز اول هفته را به خواهران و سه روز دوم را به برادران اختصاص داد.
در ابتدای این دیدار کورش پرند، معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: مبارزه با بیکاری در کشور جز با عزم ملی و مدیریت جهادی به نتیجه نخواهد رسید.
وی نرخ بیکاری جوانان کشور را 2 برابر متوسط نرخ بیکاری در کشور دانست و گفت: بیش از 34 درصد فارغ التحصیلان دانشگاه ها بیکار هستند.
پرند با بیان این مطلب که هرم دانشجویی کشور دچار مشکل شده است، خاطر نشان کرد: در بسیاری کشورهای صنعتی جهان به ازای هر 7 تکنسین یک کارشناس وجود دارد که این امر در کشور ما برعکس است یعنی 66 در صد دانشجویان ما کارشناس و کمتر از 23 درصد در مقطع کاردانی تحصیل می کنند.
وی بالا رفتن نرخ بیکاری را عامل افزایش آسیب های اجتماعی دانست و گفت: آخرین آمار نشان می دهد که اگر کشور به رشد اقتصادی 7 تا 8 درصدی نرسد، نمی توانیم رفع بیکاری و اشتغال پایدار داشته باشیم و این امر جز با عزم ملی و مدیریت جهادی محقق نخواهد شد.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مهم ترین دغدغه این سازمان را نزدیک شدن آموزش ها به بازار کار دانست و گفت: 60 درصد کسانی که از آموزش های تخصصی ما استفاده کرده اند، جذب بازار کار می شوند
آیت الله طباطبائی نژاد:
اختصاص سهمیه در رشته های غیر مرتبط با زنان یا مردان از مشکلات دانشگاه ها است
اصفهان - خبرگزاری مهر: امام جمعه اصفهان اختصاص سهمیه در رشته های غیر مرتبط با زنان یا مردان را از مشکلات دانشگاه های کشور برشمرد و گفت: پذیرش دانشجوی زن در رشته هایی چون عمران، راه و ساختمان، معدن و حقوق باعث می شود که زمانی که خانمی برای سونوگرافی به بیمارستان مراجعه می کند با کمبود کارشناس زن در این رشته روبرو شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر لزوم تدبر در امور تأکید کرد و گفت: بسیاری از مشکلات به وجود آمده در کشور برای این است که مسؤولان سلیقه ای عمل کرده و در انجام امور دور اندیشی ندارند.
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