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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۳۶

شروع مرحله ششم پایانی تور نیمه حرفه ای دوچرخه سواری ایران -آذربایجان در تبریز

شروع مرحله ششم پایانی تور نیمه حرفه ای دوچرخه سواری ایران -آذربایجان در تبریز

تبریز- خبرگزاری مهر: مرحله ششم پایانی تور دوچرخه سواری ایران-آذربایجان در تبریز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات امروز شنبه با حضور رکابزنان تیم های حاضر در این دوره از رقابت ها آغاز شد.

با برگزاری مرحله ششم پایانی بیست و نهمین دوره تور دوچرخه سواری ایران_آذربایجان  نفرات و تیم های برتر تا ساعاتی دیگر مشخص می شوند.

این مرحله از مسابقات از ساعت 10 صبح از مقابل لاله پارک تبریز آغاز شده و رکابزنان مسافت 114 کیلومتر را در 10 دور به روش کریتیریوم رکاب خواهند زد.

در این دوره 76 رکابزن حضور یافته اند که با توجه به نبود خط کوهستان در مرحله ششم، رحیم امامی از تیم پیشگامان کویر یزد با کسب 78 امتیاز به عنوان سلطان کوهستان در تور بیست و نهم معرفی شد.

با توجه به نتایج ثبت شده تا پایان مرحله پنجم،قهرمانی تیم پیشگامان کویر یزد مسجل شده است و بدین ترتیب پتروشیمی تبریز برای اولین بار پس از هشت دوره قهرمانی، این بار باید به عنوان نایب قهرمانی مسابقات بسنده کند.

کد مطلب 2316883

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