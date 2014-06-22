شکوفایی کشتارگاه های صنعتی گیلان در گرو تزریق اعتبار است/ عرضه کامل گوشت گرم بسته بندی شده نیازمند فرهنگسازی

با توجه به اهمیت موضوع خبرنگار مهر گفتگویی با سحراب عاقبتی، مدیر کل سازمان دامپزشکی گیلان درباره روند ایجاد کشتارگاه‌های صنعتی دام در استان و نظارت بر واحدهای تولید و عرضه مواد پروتئینی و گوشتی انجام داده که در ادامه می خوانید.

مهر: یکی از مشکلات گیلان در سال‌های گذشته وجود کشتارگاه‌های سنتی دام بوده گرچه در این سال‌ها 37 کشتارگاه سنتی تعطیل شده اما بفرمایید وضعیت فعلی چگونه است و چه زمانی همه کشتارگاه‌های سنتی و قدیمی استان تعطیل خواهد شد؟

عاقبتی: سال‌های گذشته برنامه‌ای برای ساماندهی کشتارگاه‌های دام و طیور در گیلان اجرا شده و این در حالیست که همه کشتارگاه‌های طیور سنتی در گیلان تعطیل شده و تنها شش کشتارگاه صنعتی طیور خدمات ارائه می دهند.

دو کشتارگاه صنعتی دام نیز در در رشت و غرب استان مشغول به فعالیت است و بر اساس نیاز استان مقررشد تا کشتارگاه صنعتی تا در شرق گیلان واقع در لنگرود ساخته شود.

پروژه کشتارگاه صنعتی دام لنگرود دارای 95 در صد پیشرفت فیزیکی بوده که در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.

هم‌اکنون پنج کشتارگاه سنتی دام در سه شهرستان لنگرود، رودسر و املش مشغول به فعالیت است که با افتتاح کشتارگاه صنعتی دام لنگرود با هماهنگی کار گروه ساماندهی کشتارگاه ها تعطیل می شوند.

مهر: همه کشتارگاه‌های سنتی دام باید سال گذشته تعطیل می‌شد چرا تاکنون این مسئله اتفاق نیفتاده است؟

عاقبتی: در ساخت پروژه‌ بزرگ کشتارگاه صنعتی دام لنگرود موانعی به وجود آمده که خارج از کنترل بوده و در بسیاری از مواقع نمی‌توانستیم آن را مدیریت کنیم که عمده‌ترین این موانع کمبود اعتبار و تسهیلات و اعمال تحریم از سوی بیگانگان بوده است.

این در حالیست که باید تجهیزات مورد نیاز کشتارگاه‌های در حال ساخت دام به شیوه صنعتی از خارج از کشور تأمین می‌شد که تاکنون محقق نشده است،

با وجود این اگر قبل از افتتاح پروژه کشتارگاه صنعتی دام لنگرود پنج کشتارگاه سنتی ‌شود مشکلاتی در استان به وجود می‌آید.

همچنین همه قسمت‌های دو کشتارگاه صنعتی دام که در رشت و تالش مستقر است در یک زمان بهره برداری نرسیده و این خود عامل ایجاد مشکلات بزرگی بوده است بر این اساس برای این که چنین مشکلاتی در مورد کشتارگاه صنعتی دام لنگرود ایجاد نشود از افتتاح بخش به بخش آن جلوگیری شد تا همة بخش‌های پروژه در آینده‌ای نزدیک به مرحله بهره برداری برسد.

مهر: هم‌اکنون به چند کشتارگاه صنعتی دام در گیلان نیاز است؟

عاقبتی: با تکمیل و افتتاح کشتارگاه صنعتی دام لنگرود و وجود دو کشتارگاه صنعتی رشت و تالش نیاز استان به این بخش به طور کامل رفع می‌شود.

همچنین شش کشتارگاه صنعتی طیور با ظرفیت 18 هزار قطعه در ساعت مشغول به فعالیت هستند که هم‌اکنون چهار پروانه تأسیس این گونه کشتارگاه ها صادر شده که یکی از آنها با پیشرفت فیزیک 80 در صدی در ماه‌های آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

با بهره‌برداری این چهار کشتارگاه صنعتی طیور و وجود شش کشتارگاه صنعتی دیگر نیاز استان به این بخش به طور کامل رفع می‌شود اما می‌توان تعداد آن را بیش‌ازاین افزایش داد در این راستا از سرمایه‌گذاران این بخش به وسیله اداره کل دامپزشکی استان حمایت می شود.

مهر: از سرمایه گذارانی که می خواهند کشتارگاه صنعتی دام و طیور در استان راه اندازی کنند به چه شیوه ای حمایت می کنید؟

عاقبتی: سرمایه گذاران این بخش با هیچ مانعی از سوی اداره کل دامپزشکی استان روبرو نخواهند شد چرا که تمامی امور مربوط به راه اندازی کشتارگاه از سوی این اداره کل انجام می شود.

مهر: آیا کشتارغیر مجاز دام در گیلان وجود دارد؟

کشتارگاه غیرمجاز وجود ندارد و کارشناسان و ناظران این اداره کل بر توزیع و عرضه فرآورده های خامی دامی نظارت دارند تا مانع کشتار غیر مجاز شوند.

یکی ازوظایف حاکمیتی نظارت بهداشتی بر عرضه خام دام است تا کشتارهای غرمجاز کشف شود و این در حالیست که تعداد کمی از سودجویان می توانند این کار را در گیلان انجام دهند که در صورت اثبات تخلف آنها، مراجع قضایی به شدت برخورد خواهند کرد.

براساس ماده 688 قانون مجازات های اسلامی قانون‌گذار می‌تواند متخلفان این عرصه را تا یک سال حبس محکوم کند در این راستا هم‌اکنون 266 فقره پرونده در سال گذشته برای مقابله با چنین تخلف هایی تشکیل شده 188 مورد از آن‌ها به نتیجه رسیده و حکم مربوط صادر شده است.

مهر: تقریباً در هیچ کشور توسعه‌یافته ای گوشت گرم به‌صورتی که در کشور ما عرضه می‌شود در اختیار مصرف‌کنندگان قرار نمی‌گیرد، چه زمانی به سمت عرضه کامل گوشت گرم به صورت بسته بندی شده خواهیم رفت و برای این کار چه مقدماتی نیاز است ؟

عاقبتی: هنگامی که بسته بندی مرغ گرم از دهه 80 آغاز شد مقاومت‌های بسیاری از سوی عرضه‌کنندگان صورت گرفت اما هم‌اکنون به صورت کامل بسته بندی شده در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

اما در بحث بسته‌بندی گوشت گرم وضعیت متفاوت است که باید به دو مسئله دراین‌باره توجه ویژه‌ای داشت.

در گام نخست باید فرهنگ مصرف را به سمتی هدایت کرد تا مردم از عرضه گوشت گرم بسته بندی شده استقبال کنند بر این اساس فعالیت‌های ترویجی از سال گذشته آغاز شده که در نمایشگاه‌های مختلفی به ویژه نمایشگاهی که در چهاردهم مهر ماه هر سال برگزار می‌شود عرضه گوشت تنها به صورت بسته بندی است.

با وجود این علاوه‌بر قصابی ها که گوشت را به صورت فله‌ای به مصرف کننده ارائه می‌دهند مراکزی وجود دارد گوشت بسته بندی شده را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

دومین مسئله‌ای که باید به آن توجه داشت فراهم سازی زیرساخت‌های مربوطه است بنابراین باید پنج مرکز بسته‌بندی گوشت گرم در استان به تعداد بیشتری افزایش یابد.

در این راستا از سرمایه‌گذاران بخش بسته‌بندی گوشت قرمز در گیلان حمایت می‌شود.

مهر: نظارت شما بر قصابی ها و مرغ فروشی ها برای تأیید به محصولات عرضه شده چگونه است؟ آیا این نظارت‌ها تنها در زمان کشتار بوده یا در فرآیند عرضه نیز بر این محصولات نظارت می‌شود؟

عاقبتی: در زمینه پرورش دام تا مرحله کشتار نظارت‌های بهداشتی از سوی بخش دولتی و بخش خصوصی صورت می‌گیرد در این راستا از سیستم‌های فناوری مختلفی بهره‌گیری می‌شود.

یکی از آن‌این سیستم ها سیستم جی. آی. اس بوده که تمامی اطلاعات پرورشی دام از ابتدا در آن ثبت می‌شود بنابراین گزارش آنلاین و لحظه‌ای از تمامی فرایند مرکز پرورش دام طیور و آبزیان ارائه می‌شود.