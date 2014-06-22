داروهای ماهواره ای مورد تایید وزارت بهداشت نیستند

دکتر مهدی پیرصالحی در آستانه برگزاری همایش روز مبارزه با داروهای تقلبی، به خبرنگار مهر گفت: مشکل ورود داروی قاچاق این است که ما نمی دانیم چه کیفیتی دارد و ممکن است خطراتی برای مردم داشته باشد. و یا اینکه خیلی از داروهای ماهوره ای هستند که وارد می شود و البته از نظر ما هیچکدام از داروهای ماهواره ای کیفیت ندارند، چون اگر داشتند، می آمدند داخل کشور ثبت می شدند. دارویی که از ماهواره تبلیغ می شود، یعنی اینکه کیفیت لازم را ندارد.

وی افزود: بحث دیگر در مقوله قاچاق دارو، خروج دارو از کشور است.

مدیرکل نظارت بر دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو، با اشاره به گسترده بودن مرزهای جغرافیایی کشور، نسبت به قاچاق داروهای خاص و گران قیمت هشدار داد و گفت: قاچاق این قبیل داروها، سود بالایی برای قاچاقچیان دارد.

پیرصالحی ادامه داد: قاچاق داروهای خاص و ضد سرطان که گران قیمت هستند، منافع زیادی برای قاچاقچیان دارد چون قیمت کالای قاچاق پایین تر از قیمت داروهایی است که به صورت رسمی وارد بازار دارویی کشور می شود و قطعا سود بیشتری برای قاچاقچیان دارد.

وی با اشاره به سیستم پایش وزارت بهداشت در بازار دارویی کشور، افزود: سیستم پایش ما به این صورت است که تمام داروها بر اساس مجوزهای وزارت بهداشت، برچسب اصالت می گیرند که نشان می دهد این دارو از سلامت کافی برخوردار است.

مدیرکل نظارت بر دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو تاکید کرد: تقلب ها زمانی اتفاق می افتد که از سیستم های خارج شبکه، دارو تهیه شود. که این یک ریسک است.

همایش مبارزه با داروهای تقلبی روز پنجشنبه پنجم تیر 93 از ساعت 9 صبح تا 2 بعدازظهر با حضور جمعی از مدیران سازمان غذا و دارو و کارشناسان امور دارویی کشور در مرکز همایشهای برج میلاد برگزار خواهد شد.