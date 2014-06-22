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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۳۱

یازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت با رویکرد «سبک زندگی قرآنی» برگزار می شود

یازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت با رویکرد «سبک زندگی قرآنی» برگزار می شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: یازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت امسال با رویکرد «سبک زندگی قرآنی» در راستای اهداف فرهنگی شرکت نمایشگاه ها و با حضور فعالان قرآنی در ایام ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رخداد عظیم فرهنگی از 18 تا 24 تیرماه طی ساعات بازدید 17 الی 24 در محل برگزاری نمایشگاه های اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار خواهد شد. 

ثبت نام بیش از 200 مجموعه قرآنی از استان های مختلف، رونمایی از کتاب سبک زندگی دینی و کتاب اقتصاد مقاومتی، برگزاری همایش عفاف و حجاب در روز 21 تیر مصادف با روز عفاف و حجاب در نمایشگاه قرآن و تولید و پخش 20 برنامه سبک زندگی قرآنی با مشارکت صدا و سیمای مرکز اصفهان از ویژگی های این دوره از نمایشگاه است.

دبیرخانه دایمی این نمایشگاه از کلیه کسانی که می توانند نمایشگاه را در اجرای برنامه های فرهنگی یاری دهند، دعوت می کند برنامه های خود را به دبیرخانه نمایشگاه ارائه کنند.   

جهت ثبت نام و دریافت غرفه در این نمایشگاه می توانید از طریق سایت www.quranisf.ir  اقدام کنند. در ضمن غرفه ها به صورت رایگان در اختیار کلیه مشارکت کنندگان قرار می گیرد. تا کنون 200 مجموعه قرآنی در این نمایشگاه ثبت نام کرده اند.  

 

کد مطلب 2316898

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