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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۱۲

مساحی:

سرپرست هیئت ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای کرمان معرفی شد

سرپرست هیئت ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای کرمان معرفی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: محسن مساحی به عنوان سرپرست هیئت ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای کرمان تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مساحی صبح یکشنبه در آیین معارفه خود به عنوان سرپرست هیئت ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای کرمان اظهار داشت: باید از حاشیه ها دور بمانیم و اختلافات را کنار بگذاریم و با یک همدلی در کنار هم بار دیگر کرمان را سکوی قهرمانی کنیم.

وی ادامه داد: استان کرمان پتانسیل بالایی دارد و باید همه دست به دست هم داده و این پتانسیل را در عرصه ورزش شکوفا کنیم.

این مسئول با بیان اینکه کرمان در گذشته قهرمانی زیادی در این خصوص کسب کرده است، افزود: با قهرمانی هایی که در رده بزرگسالان و رده های سنی کسب کردیم راه تیم ملی را برای ورزشکار تیم هموار بود.

وی داد: اکنون باید با پشتکار و تلاش بار دیگر به این مهم دست یابیم و نام کرمان را در عرصه ورزش زورخانه ای و پهلوانی مطرح کنیم.

مساحی تصریح کرد: مدتی در کنار هیئت نبودم و اصلی ترین هدفم تکمیل زوذرخانه بین الملی کرمان و سرو سامان دادن به تیم های رده های سنی است.

وی ادامه داد: رسیدگی و ترمیم زورخانه‌های سطح استان کرمان و احداث زورخانه‌های جدید از دیگر اهداف ما است تا بتوانیم بستر مناسبی برای رشد این ورزش فراهم کنیم.

کد مطلب 2316902

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