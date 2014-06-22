به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان شنبه ظهر در گردهمایی خیران حامی معلولان بهزیستی کشور در مشهد ابراز کرد: رفع نیازهای مردم در آموزه‌های دینی ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که حضرت علی(ع) خود به شخصه به امور آنان رسیدگی می کرد.

وی با بیان این که رفع نیاز های مردم، اقدامی پسندیده و مطلوب محسوب می شود که اجر آن را خداوند متعال بر ذمه خود قرار داده، افزود: در فطرت تمامی انسان‌ها کمک به هم نوع، نهادینه شده است.

استاندار خراسان رضوی بر استفاده بهینه از منابع دولتی و ظرفیت کمک های مردمی و خیران در راستای تامین احتیاجات ارتقای سطح خدمت رسانی به مدد جویان تحت پوشش، تاکید کرد.

رشیدیان ابراز کر د: برنامه ریزی در جهت توانمند سازی مدد جویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی، مهمترین راهبرد در این حوزه به شمار می رود.

وی تصریح کرد: ایجاد اشتغال و زمینه سازی برای استفاده از ظرفیت های این قشر باید با جدیت دنبال شود.

استاندار خراسان رضوی به جذب 51 میلیارد تومان اعتبار از طریق مشارکت های مردمی در سال گذشته خبر داده و گفت: 94 هزار نفر در خراسان رضوی از خدمات اداره کل بهزیستی استفاده می کنند.

وی ادامه داد: از این تعداد هفت هزار معلول به صورت شبانه روزی در منزل و چهار هزار و 500 نفر نیز در 128 مرکز غیر دولتی، تحت پوشش این خدمات قرار دارند.

رشیدیان ضمن تشریح خدمات برجسته ای که از سوی نهادهای حمایتی به مدد جویان تحت پوشش قرار می گیرد، عنوان کرد: راه اندازی کلینیک تخصصی دندان پزشکی، تامین مسکن، و ایجاد مراکز آب درمانی از جمله مواردی است که به همت خیران و کمک های دولتی، انجام شده است.