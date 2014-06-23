لزوم تغییر برخی قوانین در راستای افزایش تولید/ تشکلها و واحدهای تولیدی به دنبال هویت واقعی خود

به گزارش خبرنگار مهر،شورای کمیسیون صنعت،معدن ،تجارت و بخش کشاورزی در استان آذربایجان شرقی با حضور نمایندگان مجلس،استاندار و صاحبان صنایع و سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه صنعت،کشاوری و تجارت با هدف برداشتن موانع پیشرفت اقتصاد استان برگزار می شود.

بررسی مسایل و مشکلات تشکل ها و اتحادیه ها بخش خصوصی با دولت

عضو هیئت نمایندگان و مشاور صنعتی استاندار آذربایجان شرقی در دومین جلسه کمیسیون صنعت،معدن ،تجارت و بخش کشاورزی گفت: مسایل و مشکلات تشکل ها و اتحادیه ها در شورای گفتگوی بین دولت و بخش خصوصی بررسی می شود و از تمام تشکل هایی که تاکنون عضو اتاق های بازرگانی و تعاونی نشده اند، دعوت می شود تا پس از عضویت در اتاق ها برای حل مشکلات و مسایل موجود در حوزه آنها نیز اقدام شود.

محمد محمد زاده همچنین در ادامه ابراز داشت: در کمیسیون شورای گفتگوی بخش دولتی و خصوصی هشت نفر از تشکل های مختلف استان به عنوان نماینده در این کمیسیون انتخاب می شوند.

وی با بیان این مطلب اظهار داشت: تمام کمیسیون ها در حوزه های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی تشکیل یافته و اعضا باید برای رسیدن اهداف مهم تلاش کنند.

عضو هیئت نمایندگان و مشاور صنعتی استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که برای حل مشکلات بخش های مختلف کمیسیون ها باید از اساتید دانشگاه نیز دعوت کنیم، اظهار داشت: در جلسات آتی کمیسیون ها برای حل مشکلات تشکل ها باید در هر زمینه ای از حضور اساتید دانشگاه نیز در بهره مند شویم، چرا که اساتید دانشگاه ها برای حل مشکلات فعلی و برای برنامه ریزی در آینده می توانند کمک کنند.

محمدزاده با اشاره به مصوبات جلسه کمیسیون های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی افزود: به روز رسانی اطلاعات تشکل ها، افزایش تشکلات در اتاق بازرگانی و و مرور مصوبات جلسات گذشته در جلسات آتی را از مصوبات این کمیسیون برشمرد.

قوانین مانع پیشرفت تشکل ها و اتحادیه ها رفع شود

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر: قوانینی که مانع پیشرفت تشکل ها و اتحادیه ها می شوند در شورای گفتگوی بخش دولتی و خصوصی بررسی می شوند.

مهدی قهرمانی افزود: با توجه به اینکه در جلسات شورای گفتگوی بخش دولتی و خصوصی نمایندگان مجلس نیز حضور دارند، قوانین مانع پیشرفت اتحادیه ها بررسی شده و پس از آن تغییر می یابد.

وی همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: حضور نمایندگان مجلس در جلسات شوراها تاثیر زیادی برای پیشرفت و شکوفایی اتحادیه ها و تشکل ها خواهد داشت.

پیشرفت اقتصاد آذربایجان شرقی بستگی به اعتقاد و صمیمیت تشکل ها و اتحادیه ها دارد

رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بخش کشاورزی 26 درصد صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است و باید به این بخش توجه جدی شود.

علیرضا آقابالایی با اشاره به ایجاد صمیمت بین اعضای تشکل ها و اتحادیه ها افزود: اقتصاد استان بستگی به اعتقاد و صمیمیت تشکل ها و اتحادیه ها دارد و نباید بعد سیاسی به خود گیرد.

آقابالایی افزود: بدون اعتقاد و همدلی اعضای تشکل ها و اتحادیه ها اقتصاد استان پیشرفت نمی کند و تشکل ها و اتحادیه های بخش های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی باید برای پیشرفت اقتصادی استان تلاش کنند.

رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: متاسفانه تاکنون مکانی برای حل مشکلات تشکل ها و اتحادیه ها وجود نداشت و با برگزاری جلسات شورای گفتگو روح اعتقاد و باور در اعضای تشکل ها ایجاد می شود.

تشکل ها دارای هویت نیستند

رئیس اتاق اصناف آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تشکل ها دارای هویت نیستند، اظهار داشت: 70 هزار نفر در حوزه اصناف در این استان فعالیت می کنند، اما متاسفانه با توجه به اینکه متولیان از تشکل ها حمایت نمی کنند باعث بی هویت ماندن تشکل ها و اتحادیه ها شده است.

جلیل زابلی با بیان اینکه اتحادیه اصناف سومین تشکل در اتاق بازرگانی ایران بود، افزود: تشکل و اتحادیه اصناف در اتاق بازرگانی ایران سومین تشکلی بود که تشکیل شد.

وی همچنین در ادامه با بیان این مطلب افزود: در اتاق اصناف ایران اتحادیه های حق العملکاران، کالاهای صادراتی و کفش عضو هستند.

اعضای اتحادیه ها و تشکل ها پرچم داران صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی هستند

رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی آذربایجان شرقی در حاشیه جلسه شورای کمیسیون صنعت،معدن ،تجارت و بخش کشاورزی استان گفت: در سال های گذشته در تشکل های مختلف انجمن هایی را تشکیل داده بودیم که متاسفانه به علت نبود مکان برای بررسی مشکلات تشکل ها و انجمن ها اعضا با هزینه های شخصی خود اقدام به ایجاد مکان برای حل مشکلات انجمن ها کردند که به علت عدم حمایت متولیان این اقدامات به نتیجه ای نرسید.

حسن صدیقی افزود: در طی سال های گذشته که اعضای انجمن ها پرچم داران صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی بودیم که با تمام وجود مشکلات را حل می کردیم.

وی خاطرنشان کرد: باید برای انتخاب هشت نفر به عنوان نماینده های تشکل ها در شورای گفتگوی بخش دولتی و خصوصی افراد مجرب انتخاب شوند تا بتوانند مسایل و مشکلات تشکل ها را به صورت جدی پیگیری کنند.

رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و صادرکنندگان آذربایجان شرقی همچنین در ادامه گفت: با توجه به وقفه ای که در رسیدگی به مشکلات تشکل ها و همچنین تشکیل جلسات شورای گفتگوی بخش دولتی و خصوصی به وجود آمده است، باید تمام اقدامات خود را به صورت صنعتی پیش ببریم و از حالت سنتی بودن خارج کنیم.

صدیقی خاطرنشان کرد: باید در شورای گفتگوی بخش دولتی و خصوصی تشکل های صادراتی تشکیل شود، چرا که جلسات کمیسیون ها به تنهایی نمی توانند مشکلات این بخش را حل کند.

وی مهم ترین عامل رشد نیافتن انجمن ها را منابع مالی دانست و افزود: با توجه به اینکه تشکل ها و انجمن ها توسط اتاق بازرگانی حمایت نمی شدند، کمبود منابع مالی اعضای انجمن ها عامل رشد نیافتن فعالیت ها می شد.

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گزارش از زهرا ناصران