حضور 8 دانشگاه هندی در رتبه بندی جهانی/ انستیتوهای فناوری در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جعفر مهراد با اشاره به ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی در کشور هند گفت: یکی از کشور هایی که دانشجویان ایرانی بدان کشور جهت ادامه تحصیل مسافرت می کنند کشور هندوستان است که علت آن نزدیکی جغرافیایی، ارزان تر بودن زندگی و هزینه های تحصیل در دانشگاه و فرهنگ مردم و نزدیکی به فرهنگ مردم ایران است.

وی عنوان کرد: گرچه وزارتخانه های علوم و بهداشت در ارزیابی های خود دقت لازم را به عمل می آورند، اما نتایج رتبه بندی های دانشگاهی وضعیت متفاوتی را از دانشگاه های این کشور به تصویر می کشد.

مهراد افزود: در هندوستان صد ها دانشگاه وجود دارد که دارای دوره های تحصیلی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی هستند. تعدادی از این دانشگاه ها از جایگاه بهتر، اعضای هیأت علمی برجسته و زیرساخت های مناسب و کیفیت برتر برخوردارند. در بین این دانشگاه ها تنها چند دانشگاه را می توان در بین 10 دانشگاه برتر این کشور منظور کرد و این نکته ای است که هم وزارتین و هم دانشجویان باید بدان توجه ویژه داشته باشند.

این مسئول آگاه در زمینه رتبه بندی دانشگاه ها گفت: بر اساس رتبه بندی QS در سال 2014 میلادی، در بین صدها دانشگاه کشورهای آسیا، تنها 8 دانشگاه از کشور هندوستان از اعتبار و شهرت بین المللی برخوردارند. انستیتو فناوری هندوستان در دهلی با کسب رتبه 38 آسیا و با امتیاز 74.5 (ازمجموع 100)، رتبه اول دانشگاه های هندوستان را در اختیار دارد.

وی ادامه داد: رتبه های دوم و سوم به ترتیب به انستیتو فناوری هندوستان در بمئی با رتبه 41 در آسیا و با امتیاز 71.8، و انستیتو فناوری هندوستان در کانپور با رتبه 52 در آسیا و با امتیاز 66.1 تعلق دارد. به علاوه، این دانشگاه در رتبه بندی تایمز که در سال 2013 برای قاره آسیا انجام شد با کسب امتیاز 40.6 رتبه 33 آسیا را به دست آورده است.

مهراد اظهار داشت: رتبه چهارم مربوط به انستیتو فناوری هندوستان در مَدرَس است. این انستیتو موفق به کسب رتبه 53 در آسیا با امتیاز 66 از مجموع 100 امتیاز شده است. انستیتو فناوری هندوستان در خاراگپور نیز رتبه پنجم دانشگاه های هندوستان را به خود اختصاص داده است. این دانشگاه در جایگاه 60 در آسیا قرار دارد و امتیاز آن 63.6 است. این دانشگاه در رتبه بندی تایمز برای قاره آسیا موفق شده رتبه 30 را با امتیاز 41.6 از آن خود کند.

وی خاطرنشان کرد: رتبه های 6، 7 و 8 به ترتیب به انستیتو فناوری هندوستان در رورکی (جایگاه 70 در آسیا و با امتیاز 58.9)، انستیتو فناوری هندوستان در گوواهاتی(جایگاه 95 در آسیا و با امتیاز 51.4) و انستیتو فناوری اطلاعاتی هندوستان در الله آباد (در دامنه ای بین 250-201) اختصاص دارد. انستیتو فناوری هندوستان در رورکی در رتبه بندی تایمز نیز جزو دانشگاه های ممتاز آسیا است. رتبه این دانشگاه با کسب امتیاز 29.9 در بین دانشگاه های آسیا رتبه 56 است.

این استاد علم اطلاعات و دانش شناسی گفت: غیر از مؤسساتی که نام آنها در رتبه بندی QS در سال 2014 میلادی جزء دانشگاه های ممتاز آورده شده است، دانشگاه دهلی به خاطر پژوهش و آموزش از اعتبار ویژه ای برخوردار است. این دانشگاه، دانشگاهی است دولتی و طبق نظام رتبه بندی (India Today & Nielsen) در سال 2013 میلادی رتبه اول را در بین دانشگاه های این کشور به دست آورده است.

مهراد با معرفی انستیتو All India Institute of Medical Sciences در دهلی نو و ارائه توضیحاتی در این خصوص اظهار داشت: این انستیتو در واقع دانشگاه دولتی است که در تحقیقات پزشکی از اعتبار علمی ویژه ای برخوردار است. این دانشگاه تحت نظر وزارت بهداشت و رفاه خانواده هندوستان که در سال 1956 تاسیس شده است، فعالیت تحقیقاتی و علمی دارد.

سرپرست ISC خاطرنشان ساخت: مرکز تحقیقات علمی پیشرفته جواهر لعل نهرو در بنگلور که با هدف ارتقاء تحقیقات علمی و فعالیت در مرزهای علوم و مهندسی تاسیس شده است، در 6 شاخه ی علمی فعالیت تحقیقاتی دارد: ژئودینامیک، فناوری آموزشی، علوم نظری، ژنتیک و بیولوژی مولکولی ، مهندسی مکانیک و شیمی فیزیک مواد.

مهراد گفت: دانشگاه چاندیگیر در پنجاب دارای 57 دپارتمان آموزشی و تحقیقاتی و 15 مرکز آموزشی است. این دانشگاه 188 کالج وابسته دارد. بر اساس رتبه بندی تایمز 2014-2013، این دانشگاه در بین دانشگاه های هندوستان مقام اول را بدست آورده است.

به گفته سرپرست ISC دانشگاه هایی که از آنها نام برده شد عموما از اعتبار علمی و تحقیقاتی برخوردار بوده و دانشجویان فارغ التحصیل از این دانشگاه ها به سرعت جذب بازار کار در هندوستان و سایر کشور های جهان می شوند. توجه به معیار های سنجش و رتبه بندی که سطح علمی، تحقیقاتی و فناوری دانشگاه ها را مشخص می سازد در تربیت دانشجو و اثربخشی فارغ التحصیلان اهمیت فراوان دارد.