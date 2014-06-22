لزوم احترام به همه سلایق و نگاه ها در فرهنگ/ درخشندگی همیشگی خوزستان در تاریخ ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی صبح امروز در مراسم تکریم، تجلیل و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان که در تالار مهتاب اهواز برگزار شده بود، اظهار کرد: درب اداره کل ارشاد باید به روی افرادی که در حوزه فرهنگ صاحب نظر، ایده و طرح هستند، باز باشد. حوزه فرهنگ و هنر حساسیت خودش را دارد. باید به همه سلیقه و نگاه ها احترام گذاشت و در عین حال سیاست ها و برنامه های فرهنگی نظام کشور و برنامه های مصوب ابلاغی را اجرا کرد.



وی افزود: اگر می خواهیم دنیا را از شر آفات نجات دهیم باید انسان مسلمان متوازن و متعادل را تربیت کنیم و به همه مطالبات شرعی اش پاسخ دهیم. دین اسلام دین پاسخگویی و تأمین نیازهای شرعی بشر در همه سطوح است. اگر می خواهید به کمال برسید باید در عرصه های فرهنگی و هنری حضور پیدا کنید. توسعه فرهنگی نیازمند تلاش برای اصلاح و ساماندهی مسائل و مشکلات مردم است.



معاون امور حقوقی، مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد تصریح کرد: اگر امروز بخواهیم رشد و توسعه فرهنگ مورد انتظار مردم و مسئولین محقق شود باید به بستر فراهم شده که آموزه های قرآنی است و برای ما نازل شده و ما را به سوی مقصد فرا می خواند بیش از پیش توجه کنیم.



نوش آبادی خاطرنشان کرد: انسان ها باید یک قدم به سمت فضائل و کمالات پیش بروند و خداوند بستر این کار را فراهم کرده است. امروز بیش از هر زمان دیگری در جامعه خود نیازمند مفاهیم قرآنی و اسلامی نیازمندیم. لذا اگر می خواهیم یک جامعه رو به پیشرفت داشته باشیم باید به این مفاهیم توجه داشته باشیم.



وی عنوان کرد: خداوند دین اسلام را کاملترین دین می داند و در آن هیچ گونه انحرافی نیست و اگر انحرافی هم پیش آمد دلیلش کژفهمی ها و افراط و تفریط هاست. دین اسلام دین اعتدال است.



معاون امور حقوقی، مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد ادامه داد: هر جامعه ای دچار افراط و تفریط شد به سمت انحراف می رود. خیلی تأسف بار است گروه هایی مانند تکفیری، سلفی و داعش به نام اسلام فجایع این چنینی را رقم می زنند. مسلمان یک بعدی برای اسلام خوب نیست. اسلام در حقیقت به یک مسلمان آگاه، مبارز، حقیقت طلب و انسان دوست نیاز دارد.



نوش آبادی ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه در ارتباط با وضعیت خوزستان گفت: خوزستان کلید واژه فرهنگ دفاع مقدس و مقاومت است. نام خوزستان همواره در تاریخ ملت ایران می درخشد و برای کشور همیشه مقدس است. خوزستان مهد پرورش انسان ها، علما و دانشمندان بزرگ و مهد قیصر امین پورها و دعبل خزایی هاست.



وی بیان کرد: این استان از سرمایه های فکری و هنری و ادبی بسیاری برخوردار است. امیدوارم بتوانیم از این بستری که توسط کشور فراهم شده راه رشد و توسعه فرهنگ را فراهم کنیم. امیدوارم مدیر کل انتخابی بتواند به خوبی از ظرفیت های فکری و فرهنگی خوزستان بهره مند شود.