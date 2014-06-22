اعطای وام قرض الحسنه به شرکتهای حامی تجاری سازی فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه هیات عامل صندوق که به ریاست دکتر سلطانی و با حضور اعضا تشکیل شد، حمایت از شرکت هایی که به منظور ارائه خدمات پشتیبانی و حمایتی جهت تجاری سازی فعالیت های دانش بنیان از مرحله ایده تا ورود به بازار تشکیل شده و صلاحیت آنان به تایید صندوق نوآوری و شکوفایی برسد، به تصویب رسید.

براساس این گزارش به موجب مصوبه جدید که طرح اولیه آن در جلسه هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه شده بود، تمامی شرکت های خدمات تجاری سازی که از فعالیت آنان بیش از یک سال گذشته و حداقل یک قرارداد خدمات تجاری سازی را به اتمام رسانده اند، در قالب این دستورالعمل می توانند تا سقف 500 میلیون ریال وام قرض الحسنه، از حمایت صندوق برخوردار شوند.

شرکت های تجاری سازی فعالیت های دانش بنیان به آن دسته از موسسات و شرکت های خصوصی یا تعاونی اطلاق می شود که به منظور ارائه خدمات پشتیبانی و حمایتی جهت تجاری سازی فعالیت های شرکت های دانش بنیان از مرحله ایده تا ورود به بازار تشکیل شده و صلاحیت آنها به تایید صندوق رسیده اند.

این شرکتها باید فعالیتهای زیر را انجام دهند:

1. انجام و تدوین مطالعات مدل تجاری، طرح تجاری، مطالعات فنی و اقتصادی در حوزه‌های دانش‌بنیان، فناوری‌های پیشرفته و نوآوری‌های بدیع

2. ارائه خدمات مشاوره مدیریت

3. ارزیابی سطح فناوری، ارزشیابی و قیمت‌گذاری و انتقال فناوری، مشاوره ایجاد و توسعه فناوری

4. ارائه‌ خدمات مطالعات بازار

5. ایجاد محیط تبادل دانش فنی و فناوری و فن بازارها

6. صدور تأییدیه و گواهینامه برای محصولات دانش بنیان