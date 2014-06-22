ساماندهی شرکت های دانش بنیان در حوزه سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، باقر لاریجانی امروز در نشست ترجمان سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که در دانشگاه آزاد برگزار شد، گفت: هدایت 40 درصد عرصه پزشکی کشور بر عهده دانشگاه آزاد است، در این زمینه 90 واحد دانشگاهی، 51 رشته دانشگاهی فعال، 11 بیمارستان فعال و 11 بیمارستان در دست ساخت دارد که این موضوع نشان دهنده این است که دانشگاه آزاد در حوزه پزشکی بسیار قوی است.

وی ادامه داد: مزیت های رقابتی و الگوی گسترش فناوری در ماموریت های این دانشگاه کاملا دیده شده است. دانشگاه آزاد 90 راهکار عملیاتی برای این 14 سیاست در نظر گرفته که می توان آنها را در 12 پوشش کلی مورد بحث قرار داد.

قائم مقام حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد، گفت: یکی از عرصه های مدنظر دانشگاه آزاد عرصه پژوهش و فناوری است که بر طبق آن برنامه 4 ساله ای در دانشگاه آزاد تعیین شده و هدف این است که متناسب با آمایش سرزمینی توسعه مراکز تحقیقاتی را سامان دهیم.

لاریجانی تاکید کرد که یکی از سیاست های دیگر دانشگاه در حوزه نظام سلامت، گسترش مراکز رشد در دانشگاه است و در این راستا از همه واحدهای پزشکی خواسته شده یک مرکز رشد را متناسب با ظرفیت ها و شرایط خود در شهر و استان به دانشگاه پیشنهاد دهند.

وی در ادامه افزود: دانشگاه آزاد در عرصه آموزش پزشکی نگاهی تحول گرایانه مبتنی بر نیاز و آمایش سرزمینی را دنبال می کند.

معاون علوم پزشکی دانشگاه، تمرکز بر تحصیلات تکمیلی، توجه به حیطه های میان رشته ای و گسترش کمی هدف دار را از سیاست های دانشگاه آزاد دانست.

لاریجانی در ادامه استقرار دانشکده علوم نوین، سازماندهی مراکز تحقیقاتی، سازماندهی شرکت های دانش بنیان و همکاری با انجمن های مختلف را اهداف اصلی دانشگاه در حوزه سلامت دانست.

وی با بیان اینکه یکی از نقاطی که در دو بند در سیاست های رهبری به آن اشاره شده بحث طب سنتی است، گفت: طب سنتی میراث گذشته ماست، ما می توانیم آن را به دانش نوین وصل کنیم و در این راستا مراکز درمانی را توسعه دهیم.

لاریجانی سامان دادن دانشکده طب سنتی را هم از اهداف دانشگاه آزاد اسلامی دانست.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد در راستای سیاست های نظام سلامت حمایت از تولیدات داخلی را مدنظر قرار داده است، گفت: یکی از اهداف جدی دانشگاه تاسیس شرکت های دانش بنیاینی است که بتوانند داورهای نوین تولید کنند.

قائم مقام ریاست دانشگاه در حوزه علوم پزشکی، تاکید کرد: دانشگاه آزاد که یکی از بزرگترین عرصه های خدمات سلامت در دانشگاههای کشور است از عمده ترین مخاطبان حوزه علوم پزشکی است و باید برای ترجمان این سیاست ها تلاش کند که این امر نیازمند تعهد اعضای هیات علمی، اساتید و کارکنان دانشگاه است.