رضایت زائران نتیجه همراهی شهرداری و شورای شهر قم در نیمه شعبان بود

به گزارش خبرنگار مهر‏، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری قبل از ظهر یکشنبه در دیدار با شهردار قم و اعضای ستاد نیمه شعبان متشکل از معاونان‏،‏ مشاوران و شهرداران مناطق هشتگانه که در دفتر مدیریت حوزه برگزار شد‏، عملکرد شهرداری در نیمه شعبان را خوب و امیدوارکننده خواند و گفت: این برنامه ریزی ها نشان می‌دهد که اگر در تمام امور این چنین منسجم و برنامه ریزی شده وارد شویم‏ میتوان افق‌های دور را در برنامه ریزی ملاحظه کرد.

وی با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته اگرچه به عنوان کاری است که وظیفه شهرداری است، خاطرنشان کرد: آنچه که به این قبیل کارهای جمعی معنویت میبخشد در راستای ایجاد تسهیلات برای زائران حرم اهل بیت(ع) است.

امام جمعه قم افزود: زمانی که بحث انتظار و ایجاد زمینه برای این امر مطرح میشود، انتظار به مثبت و منفی تفسیر می‌شود که انتظار منفی همان دست روی دست گذاشتن و منتظر بودن برای آن است که شرایط به گونه ای رقم بخود که حضرت(عج) ظهور کند، بدون اینکه هیچ گونه اقدامی از ناحیه منتظران صورت بگیرد.

وی با اشاره به معنای انتظار مثبت و پویا تصریح کرد: از مصادیق بارز انتظار پویا و سازنده این است که تلاش کرده تا دستورات الهی زمین نماند و تمام تلاش و برنامه ریزی ها بر این اساس باشد که زمینه های ظهور فراهم شود.

آیت الله حسینی بوشهری انتظار سازنده را به معنای نشاط، شادابی و حرکت و پویایی خواند و گفت: اگر بخواهید روزی برای آمادن امام عصر(عج) زمینه سازی کنید باید در فضای وسیع تر و با طراحی عمیق تر کار را آغاز کرد.

در مصاحبه‌های صورت گرفته در ایام نیمه شعبان و بعد از آن، اعضای شورای شهر قم عملکرد شهرداری را مثبت و پویا ارزیابی کردند و شهردار قم نیز همدلی و همراهی اعضای شورا را عاملی بر این موفقیت اعلام کرد‏، مدیر حوزه های علمیه این همراهی را الگویی برای دیگر شهرها دانست و گفت: این ارتباط باید روز به روز گسترده تر شود.

وی ادامه داد: استان قم قبل از انقلاب مورد بی مهری‌های بسیاری قرار گرفته و عقب افتادگی های فراوانی داشت، بعد از انقلاب و در سال های اخیر فعالیت خوبی صورت گرفته است.

وی در این زمینه گفت: تغییرات ایجاد شده در شهر سبب شده است که قم به شهر زنده تبدیل شود و طرح و پروژه ها، نوید آینده خوبی را به قم بدهد.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به شرایط کشور و مشکلات مالی موجود عنوان کرد: شرایط کشور در حال حاضر به گونه ای است که نمی تواند به استان ها امکانات مالی مناسیبی تخصیص دهد اما مهمترین موضوعی که می تواند آسیب های مالی را جبران کند همدلی است.

عضو جامعه مدرسین حوزه یادآور شد: شهرداری به این نکته توجه داشته باشد که نگاه به قم نگاهی عمیق تر و فرهنگی تر است و این امر‏ مسئولیت مدیران شهری را سنگین تر می‌کند.