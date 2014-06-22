به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدنژاد امروز یکشنبه در نشستی خبری به مناسبت بیست و دومین همایش ارگانهای دریایی و مراسم روز جهانی دریانورد، گفت: شعار امسال همایش نقش اجرای مؤثر مقررات و آموزش در توسعه دریامحور است و مجموعه ارگانهای عضو دبیرخانه هماهنگی ارگانهای دریایی 54 ارگان، شرکت و نهاد هستند.
وی درباره جذب سرمایه بخش خصوصی در توسعه بنادر، اظهار داشت: در 10 سال گذشته رقم سرمایه گذاری براساس گزارش متن قراردادهای موجود با شرکتهای خصوصی 2500 میلیارد تومان است که به نرخ امروز این رقم خیلی بیشتر می شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در همین 10 سال اخیر نیز سازمان بنادر 3500 میلیارد تومان در توسعه بنادر هزینه کرده است، بیان کرد: سیاستهای ما در بنادر ایجاد اسکله است زیرا اسکلههای پهلوگیری کشتی توسط دولت ساخته میشود به دلیل آنکه دولت خود را مکلف میداند براساس تاسیسات زیربنایی حمل و نقل مستقیما سرمایهگذاری کند بنابراین اسکلهها را خود میسازد.
سعیدنژاد با اشاره به اینکه در پسکرانهها تمامی سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی انجام میشود و سیاستهای تشویقی توسط سازمان ارائه خواهد شد، افزود: حجم قابلتوجهی سپرده در بانکها قرار دادهایم تا از محل وجوه اداره شده تسهیلات به بخش خصوصی ارائه شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: یکی از بندهای تبصره 8 قانون بودجه امسال به سازمان بنادر اجازه داده است تا تسهیلات بخش خصوصی را تضمین کند، البته شرط تضمین آن است که اینگونه سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در داخل بنادر باشد و اطلاعرسانی به گروههای سرمایهگذار در این باره انجام شده است.
وی با بیان اینکه در سه ماه گذشته 950 میلیارد تومان قرارداد سرمایهگذاری در سازمان بنادر با بخش خصوصی تنظیم شده است، گفت: بطور حتم سرمایهگذاری که قرارداد آن منعقد شود تا پایان سال به 2000 میلیارد تومان خواهد رسید.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار تا پایان سال گذشته 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و برای ساخت پسکرانههای این بندر در حال انعقاد قرارداد هستیم، بیان کرد: با طرف هندی در مورد دو موضوع در حال مذاکره هستیم که شامل میزان سرمایهگذاری هندی ها و دوره بازگشت سرمایه و نیز میزان بار تعهدشده برای عبور از بندر چابهار است.
سعیدنژاد با اشاره به اینکه بخش عمدهای از تفاهمنامه اولیه در حال آماده شدن است که با انتخاب دولت جدید هند این موضوع جدیتر شده است، اظهار داشت: در گذشته به دلیل تحریمها با دو مشکل مواجه بودیم، اول اینکه ورود کشتیهای بزرگ به بنادر محدود و راندمان عملکرد پایین بود، اما در حال حاضر شرایط بهتر شده است و از کشورهایی مانند هند، چین، تایوان و کره جنوبی شرکتهای کشتیرانی به بنادر ایران میآیند.
وی ظرفیت بندر شهید رجایی را در حال حاضر 80 میلیون تن عنوان کرد و افزود: در ترمینال شماره 2 اسکلهها ساخته شده اما تجهیزات تامین نشده است که با سرعت در حال تأمین تجهیزات هستیم که امیدواریم امسال خرید تجهیزات ترمینال 2 انجام شود و تا پایان 94 تجهیزات تأمین شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بناداریم تا ساخت ترمینال شماره 3 را در همین دولت آغاز کنیم، گفت: پیمانکار منتسب به سپاه در بندر شهیدرجایی نداریم و شرکت تایدواتر طی حکم دادگاه و توافق با سازمان بنادر بندر شهید رجایی را تخلیه کرد.
وی گفت: هماکنون دو شرکت فعال در ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی قرارداد موقت یکساله دارند و به زودی مزایده جذب پورتاپراتور را برای سال 94 انجام میدهیم.
سعیدنژاد با اشاره به اینکه 56 فروند ناوگان مسافری دریایی نو در کشور داریم، گفت: در نوروز امسال نسبت به سال گذشته تعداد مسافرانی که از طریق دریا جابجا شدند 7 میلیون نفر افزایش داشته است که بیش از 35 تا 40 درصد رشد را نسبت به سال قبل نشان می دهد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به احداث ترمینال مسافری در اسکله های کشور اشاره کرد و افزود: ظرفیت بنادر ما در جابجایی مسافر 15 میلیون نفر مسافر است که 14 میلیون و 300 هزار جابجایی مسافر انجام می شود.
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