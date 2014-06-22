  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۲۶

در محکومیت گروههای تروریستی؛

اجتماع بزرگ «لبیک» با سخنرانی فرماندهان سپاه و ارتش برگزار می شود

اجتماع بزرگ «لبیک» با سخنرانی فرماندهان سپاه و ارتش برگزار می شود

اجتماع بزرگ مردم تهران به منظور حمایت از مردم مظلوم عراق و در محکومیت گروه‌های تروریستی از جمله گروهک مزدور داعش با عنوان اجتماع لبیک و سخنرانی امیر صالحی فرمانده ارتش و سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، اجتماع بزرگ مردم انقلابی و همیشه در صحنه تهران به منظور حمایت از مردم مظلوم عراق و در محکومیت گروه‌های تروریستی از جمله گروهک مزدور داعش با عنوان اجتماع لبیک برگزار می‌شود.

در این اجتماع مردمی که با حضور اقشار مختلف تهران و مدافعان حرم برگزار می‌شود، ضمن حضور مقامات لشکری و کشوری، امیرصالحی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی و سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنرانی می‌کنند.

این مراسم روز سه‌شنبه 3/4/93 ساعت 18 در میدان امام حسین(ع) برگزار می‌شود.

گروه‌های تروریستی سلفی و وهابی پس از شکست مفتضحانه در سوریه با مقاومت مقتدرانه مردم این کشور و پیروزی بشار اسد در انتخابات ریاست‌جمهوری با حداکثر آرا؛ این بار با تحریک گروهک داعش حملات تروریستی خود را به سوی مردم مظلوم و بی‌دفاع عراق کشانده و پس از حمله گسترده به سمت استان نینوا و تصرف شهرهای این استان تهدید به حمله به عتبات عالیات کردند اما مسلمانان با غیرت به ویژه شیعیان برای دفاع از حرم امامان معصوم علیهم السلام و اماکن زیارتی به کمک مردم عراق شتافتند و تهدیدات این گروهک را خنثی کردند به همین منظور ملت شریف ایران در سرتاسر کشور اسلامی آمادگی خود را برای دفاع از این اماکن اعلام کرده و با این رویکرد روز سه‌شنبه مدافعان حرم و مردم انقلابی تهران نیز در میدان امام حسین(ع) حضور می‌یابند تا حمایت خود را از مردم عراق اعلام کنند.
 

کد مطلب 2316944

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها