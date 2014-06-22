اجتماع بزرگ «لبیک» با سخنرانی فرماندهان سپاه و ارتش برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، اجتماع بزرگ مردم انقلابی و همیشه در صحنه تهران به منظور حمایت از مردم مظلوم عراق و در محکومیت گروه‌های تروریستی از جمله گروهک مزدور داعش با عنوان اجتماع لبیک برگزار می‌شود.

در این اجتماع مردمی که با حضور اقشار مختلف تهران و مدافعان حرم برگزار می‌شود، ضمن حضور مقامات لشکری و کشوری، امیرصالحی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی و سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنرانی می‌کنند.

این مراسم روز سه‌شنبه 3/4/93 ساعت 18 در میدان امام حسین(ع) برگزار می‌شود.

گروه‌های تروریستی سلفی و وهابی پس از شکست مفتضحانه در سوریه با مقاومت مقتدرانه مردم این کشور و پیروزی بشار اسد در انتخابات ریاست‌جمهوری با حداکثر آرا؛ این بار با تحریک گروهک داعش حملات تروریستی خود را به سوی مردم مظلوم و بی‌دفاع عراق کشانده و پس از حمله گسترده به سمت استان نینوا و تصرف شهرهای این استان تهدید به حمله به عتبات عالیات کردند اما مسلمانان با غیرت به ویژه شیعیان برای دفاع از حرم امامان معصوم علیهم السلام و اماکن زیارتی به کمک مردم عراق شتافتند و تهدیدات این گروهک را خنثی کردند به همین منظور ملت شریف ایران در سرتاسر کشور اسلامی آمادگی خود را برای دفاع از این اماکن اعلام کرده و با این رویکرد روز سه‌شنبه مدافعان حرم و مردم انقلابی تهران نیز در میدان امام حسین(ع) حضور می‌یابند تا حمایت خود را از مردم عراق اعلام کنند.

