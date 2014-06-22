مصطفی شیخ بهاالدین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تجهیز و فضاسازی آزمایشگاه‌های استاندارد مدارس با هدف بومی سازی از سوی این گروه کمتر از قیمت بازار انجام می شود.

سرگروه علوم تجربی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ابراز تاسف کرد از اینکه افراد غیر متخصص و غیر علمی در مدارس اقدام به ساخت آزمایشگاه می کنند.

وی با اشاره به این که فضا سازی متناسب علم آموزی و سلامت دانش آموزان طراحی و اجرا نمی شود،گفت: از چهار سال پیش این موضوع را رصد و به استانداردسازی پرداختم.

وی ویژگیهای یک آزمايشگاه ايمن و استانداردرا بیان و افزود: در بيشتر مدارس، انجام آزمايش در آزمايشگاه صورت مي‌گيرد بنابراين فعاليت‌هاي آزمايشگاهي بايد طوري سازماندهي شوند كه فرصتهاي زيادي به منظور مشاهده، طرح سوال و كشف حقايق بوجود آيد.

وی گفت: ساختار فيزيكي آزمايشگاه بايد به نحوي طرح ريزي شود كه براي كارهاي گروهي يا انفرادي دانش آموزان مناسب بوده و تمامي ابزارها و مواد شيميايي پس از انجام آزمايش به راحتي در جاي اوليه خود قرار گيرند.

به گفته شیخ بهاالدین زاده از آنجايي كه در آزمايشگاه فرايند ياددهي و يادگيري اتفاق مي‌افتد، بنابراين لازم است تا توجه ويژه‌اي به فضا، دكوراسيون، مهندسي ساختمان و شيوه چينش سكوها و ميزهاي كار آزمايشگاهي نمود. وی تبديل انبارهاي تاريك به آزمايشگاه رايكي از خطاهاي جبران ناپذير مسئولين مدارس دانست كه بدون آگاهي از اهميت محيط آموزشي آزمايشگاه، به اين اقدام دست مي‌زنند.

وی افزود: شیوه‌های نوین آموزشی تغییر کرده و بر اساس کار گروهی انجام می شود این در حالی است که ساخت میزهای یکسره در آزمایشگاه‌ها کاربرد علمی ندارد.

سرگروه علوم تجربی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، گفت: از زمانی که طرح‌های آموزش راهنمایی به صورت موضوعی مطرح شد، گرایش بیشتری پیدا کردم تا کلاس درس و آزمایشگاه ادغام شود.

شیخ بهاالدین زاده با بیان این که وجود کلاس موضوعی استاندارد و آزمایشگاه همزمان در پیشبرد اهداف آموزشی به خصوص در مدارسی که با کمبود فضا مواجهند،موثراست، اذعان کرد: من در سه مقطع آزمایشگاه تاسیس کردم.

وی بر آگاه سازی مدیران نسبت به تجهیز و ساخت آزمایشگاه توسط افراد متخصص تاکید و اظهار داشت: هر مدرسه‌ای که توان اقتصادی و فضا دارد می‌تواند به گروه اعلام و ما کار تجهیز را انجام می دهیم.

سرگروه علوم تجربی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی که تا کنون 30 مدرسه را تجهیز کرده است،افزود:چهار سال پیش نیز طراحی کیتهای آزمایشگاهی متوسطه اول را برای نخستین بار به انجام رساندم که به لحاظ وسایل 1.5 برابر صنایع آموزشی تجهیزات داشت و به لحاظ قیمت نصف هزینه کیتهای آنها بود.

سرگروه علوم تجربی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، بر وجود خیرین فن یار تاکید و تصریح کرد: مادامی که معلمان مهارت آموزی نشوند نمی توانند کوله بار دانش خود را به دانش آموزان منتقل سازند.

شیخ بهاالدین زاده اعلام آمادگی کرد: طراحی و مشاوره جهت راه اندازی و تآسیس آزمایشگاه در سطح استان خراسان رضوی در راستای سندتحول بنیادین آموزش وپرورش توسط گروه علوم تجربی استان به درخواست مدیران طی تماس دوشنبه ها با شماره 2237707- 0511 و شماره همراه 09155153811 انجام می شود.