حمایت از سازمان تبلیغات مسیر ارتقای فرهنگ دینی را هموارتر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، 150 نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با صدور بیانیه‌ای از عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی قدردانی کردند که متن بیانه بدین شرح است:

بسمه تعالی

وقتی در اولین روز تیر ماه سال 1360 دستگاه تبلیغی نظام نوپای اسلامی، با عنوان «سازمان تبلیغات اسلامی»، پا به عرصه ایران اسلامی گذاشت، مولود پرشور انقلاب و مهمترین نهاد تبلیغی نظام جمهوری اسلامی ایران بود که وظیفه بسط گفتمان انقلاب اسلامی را به عهده می گرفت، از آن پس، روز اول تیر ماه در تقویم نظام جمهوری اسلامی برای همیشه «روز ملی تبلیغ و اطلاع رسانی دینی» نامیده شد.

سازمان تبلیغات اسلامی در دهه هشتاد همواره رویکرد به شیوه های نوین تبلیغی را ضمن بهبود شیوه های سنتی مورد تاکید قرار داد. لذا بهره گیری از ابزارهای جدید در کنار شیوه های سنتی سرلوحه فعالیت های این سازمان قرار گرفت. بدین ترتیب، سازمان مذکور از ابتدای این دهه حرکت موازی در سه عرصه «تبلیغات سنتی»، «تبلیغات مدرن» و «تبلیغ با فناوری های نوین» را آغاز کرد.

آن سازمان در عرصه تبلیغات سنتی، سه رویکرد «تبلیغ چهره به چهره»، «ساماندهی هیئات مذهبی» و «توسعه فرهنگ قرآنی» را در پیش گرفت. در عرصه «تبلیغات مدرن» در محورهای پنجگانه پژوهش، آموزش، مطبوعات، کتاب و هنر ورود پیدا کرد و نهایتا در عرصه تبلیغات با فناوری های نوین، به تاسیس سایت تبیان، راه اندازی خبرگزاری مهر، طراحی دانشنامه مجازی ویکی فقه، فعال سازی نشر الکترونیک، تاسیس بانک داده های دینی، تولید فیلم های انیمیشین و محتواسازی دینی برای شبکه پیامک کشور با فعال سازی «موسسه ماسک» اقدام کرد که هر کدام در جای خود محل آثار و برکات فرهنگی فراوانی بوده اند.

سازمان تبلیغات اسلامی در این مدت، غالبا از طریق تعاملات سازنده با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، سهم فرهنگ دینی را از محل اعتبارات فرهنگی استیفا نموده و از این رهگذر گشاینده مسیر ارتقای فرهنگ دینی در ایران اسلامی بوده است. از این‌رو، به نظر می رسد که استمرار حمایت و تقویت این سازمان، مسیر ارتقای فرهنگ دینی کشور را که نیاز به آن امروز بیش از هر برهه دیگری احساس می شود، هموارتر خواهد ساخت.